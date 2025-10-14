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Минчане активно присоединяются к акции «Зелёный двор вместе!»

14 октября 2025 17:41
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Все больше минчан присоединяются к акции «Зеленый двор вместе!», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Жители столицы сами выбирают локации для размещения деревьев и кустарников, решают, какие именно растения высадить во дворе, и могут лично в этом поучаствовать.

Минчане активно присоединяются к акции «Зелёный двор вместе!»-2

Для удобства на сайте инициативы создана интерактивная карта с отмеченными участками, описанием растений и памяткой по озеленению. Это возможность оставить после себя настоящий «зеленый след» – например, дерево, которое будет расти десятилетиями. К марафону присоединяются в Первомайском – самом зеленом районе столицы. Молодые деревья высадили на улице Чернышевского. А ЖКХ обеспечило саженцами и инвентарем.

Мы садили дерево и клумбы. Поддерживала соседку, которая разводит цветочки, сирень садит.

Минчане активно присоединяются к акции «Зелёный двор вместе!»-4

Ирина Зеленкевич, заместитель директора по благоустройству ЖКХ Первомайского района:
Жители оставляют свои заявочки, пожелания по обустройству зеленой зоны. По возможности, по расположению сетей, которые находятся на той территории, мы их рассматриваем и в большинстве случаев удовлетворяем.

Минчане активно присоединяются к акции «Зелёный двор вместе!»-6

Анастасия Сулимская, заместитель начальника отдела по информационно-общественной деятельности, пресс-секретарь ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
В текущем году уже поступило 103 заявки от минчан. Большая часть из них уже отработана весной. Осенью мы продолжим посадку. Важно отметить, что на сегодняшний день в рамках данной акции высажено 710 деревьев и около 3 тысяч кустарников. Самые активные – жители Фрунзенского, Партизанского и Московского райнов.

Начиная с 2019 года, в рамках акции «Зеленый двор вместе!» высадили около 40 тыс. деревьев и свыше 250 тыс. кустарников. А в Год благоустройства планы еще масштабнее – скверы, парки, спортивные площадки и дворы Минска украсят 200 тыс. новых насаждений.

# Анастасия Сулимская # Субботники в Беларуси

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