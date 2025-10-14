Минчане активно присоединяются к акции «Зелёный двор вместе!»

Все больше минчан присоединяются к акции «Зеленый двор вместе!», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Жители столицы сами выбирают локации для размещения деревьев и кустарников, решают, какие именно растения высадить во дворе, и могут лично в этом поучаствовать.

Для удобства на сайте инициативы создана интерактивная карта с отмеченными участками, описанием растений и памяткой по озеленению. Это возможность оставить после себя настоящий «зеленый след» – например, дерево, которое будет расти десятилетиями. К марафону присоединяются в Первомайском – самом зеленом районе столицы. Молодые деревья высадили на улице Чернышевского. А ЖКХ обеспечило саженцами и инвентарем. Мы садили дерево и клумбы. Поддерживала соседку, которая разводит цветочки, сирень садит.

Ирина Зеленкевич, заместитель директора по благоустройству ЖКХ Первомайского района:

Жители оставляют свои заявочки, пожелания по обустройству зеленой зоны. По возможности, по расположению сетей, которые находятся на той территории, мы их рассматриваем и в большинстве случаев удовлетворяем.