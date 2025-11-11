Почти 100 тыс. белорусов приняли участие в осеннем марафоне благоустройства

Создание уютной и комфортной городской среды. В столице почти 100 тысяч человек приняли участие в осеннем марафоне благоустройства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это представители общественных объединений, трудовых коллективов, молодежь. Вместе с работниками коммунальных служб минчане трудились на придомовых территориях, в парках и скверах. Совместными усилиями порядок навели на площади более 3 000 гектаров. Особое внимание – озеленению. Во дворах высадили почти 5 000 деревьев и около 22 тысяч кустарников.

Анастасия Сулимская, заместитель начальника отдела по информационно-общественной деятельности, пресс-секретарь ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Вывезли более 16,5 тысяч метров кубических мусора и опавшей листвы. Выполнили ремонт покрытия дворовых проездов площадью 7,5 тысяч метров квадратных, устройство газонов площадью более 16 гектар. А также высадили 4 748 деревьев и более 21,5 тысячи кустарников.

Озеленение, благоустройство и приведение в надлежащее состояние объектов и территорий – все это хорошая возможность проявить заботу о людях и нашей земле.