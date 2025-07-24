В Год благоустройства в Минске обновят 880 дворовых территорий. Уже выполнено более половины плана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анастасия Сулимская, заместитель начальника отдела по информационно-общественной деятельности – пресс-секретарь ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

В первом полугодии уже выполнили замену покрытия дворовых проездов на площади более 307 тысяч метров квадратных. Что касается пешеходных связей, в первом полугодии также выполнен ремонт на площади более 73 тысяч метров квадратных. Еще одно главное направление в Год благоустройства – это установка модульных конструкций для сбора отходов. Такие конструкции закрытого типа, они отличаются удобством в эксплуатации, эстетичностью и возможности перемещения в другое место.

Масштабные работы призваны сделать городское пространство современным и максимально удобным.