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В Год благоустройства в Минске обновят 880 дворовых территорий

24 июля 2025 06:33
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В Год благоустройства в Минске обновят 880 дворовых территорий. Уже выполнено более половины плана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Год благоустройства в Минске обновят 880 дворовых территорий-2

Основное внимание – полной замене асфальтового покрытия, отремонтированы десятки тысяч квадратных метров проездов. Особую заботу проявляют о самых маленьких жителях: устанавливаются современные игровые комплексы. Новое оборудование соответствует самым строгим стандартам безопасности, имеет яркий дизайн и развивающие элементы. Параллельно ведется ремонт малых архитектурных форм, восстановление газонов. 

В Год благоустройства в Минске обновят 880 дворовых территорий-4

Анастасия Сулимская, заместитель начальника отдела по информационно-общественной деятельности – пресс-секретарь ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
В первом полугодии уже выполнили замену покрытия дворовых проездов на площади более 307 тысяч метров квадратных. Что касается пешеходных связей, в первом полугодии также выполнен ремонт на площади более 73 тысяч метров квадратных. Еще одно главное направление в Год благоустройства – это установка модульных конструкций для сбора отходов. Такие конструкции закрытого типа, они отличаются удобством в эксплуатации, эстетичностью и возможности перемещения в другое место.

Масштабные работы призваны сделать городское пространство современным и максимально удобным.

# Год благоустройства # Анастасия Сулимская

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