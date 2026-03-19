Литва одобрила строительство военного полигона в Капчяместисе

Правительство Литвы утвердило законопроект о создании в Капчяместисе военного учебного полигона для проведения учений бригадного уровня, передают местные СМИ.

Премьер-министр Инга Ругинене назвали проект стратегически важным и призвала парламент ускорить его рассмотрение. Итоговое решение ожидается весной.

Планируется выделить 14 600 гектаров, где будут проходить учения до 4 000 военнослужащих. В этом районе находится около 90 домов и до 2 000 земельных участков – правительство планирует выкупить их и переселить жителей.

Местные жители выступают против проекта, но власти заявляют, что полигон будет построен к 2030 году.

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