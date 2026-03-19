Рыженков: Беларусь благополучно может связать ЕС с Востоком

Глава МИД Беларуси Максим Рыженков посетил пункты пропуска «Брест» и «Козловичи» и положительно оценил их работу. Об этом пишет БЕЛТА.

По его словам, инфраструктура модернизирована, службы действуют слаженно и готовы к увеличению потока людей, транспорта и грузов.

Он подчеркнул, что Беларусь может быстро нарастить пропускную способность, но дальнейшие шаги зависят от соседних стран. Рыженков отметил, что страна способна стать удобным транзитным коридором между ЕС и Востоком.

Министр также заявил, что существующие ограничения были введены западными странами и именно они должны принять решение об их пересмотре.

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