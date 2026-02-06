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Работа требует особой подготовки – как коммунальщики очищают крыши домов от снега и сосулек

06 февраля 2026 08:54
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Работа требует особой подготовки – как коммунальщики очищают крыши домов от снега и сосулек-1

Алина Трус, корреспондент:
Столбики термометров бьют рекорды. Устойчивый минус стал испытанием для многих. Узнаем, какую погоду ожидать в ближайшие дни и как обезопасить себя на льду.

Хоть такая морозная зима характерна для нашего климата, последняя неделя с антарктическим холодом удивила белорусов. Скандинавский антициклон «Даниэль» сменил средиземноморский циклон «Леони». Беларусь все еще в ледяном плену, но минус ожидается более щадящий. В морозные дни всегда начеку коммунальные службы. Они очищают дворовые территории от снега и наледи. Обрабатывают дороги противогололедными материалами. Очищают от снежных покровов и сосулек крыши домов. Такая работа требует особой подготовки.

Работа требует особой подготовки – как коммунальщики очищают крыши домов от снега и сосулек-3

Анастасия Сулимская, пресс-секретарь Минского городского жилищного хозяйства:
Ежедневно специалистами организации ЖКХ проводится осмотр жилищного фонда на предмет опасного скопления снега и наледи на кровлях. При выявлении таких скоплений оперативно принимаются меры. В городе Минске очищают скатные кровли жилых домов. Их количество на обслуживании ЖКХ районов города Минска – 1771 кровля. Работа выполняется специалистами, прошедшими специальное обучение и имеющими допуск к выполнению работ на высоте.

Подробности в видео.

# Алина Трус # Анастасия Сулимская # зима # ЖКХ

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