Работа требует особой подготовки – как коммунальщики очищают крыши домов от снега и сосулек

Алина Трус, корреспондент:

Столбики термометров бьют рекорды. Устойчивый минус стал испытанием для многих. Узнаем, какую погоду ожидать в ближайшие дни и как обезопасить себя на льду.

Хоть такая морозная зима характерна для нашего климата, последняя неделя с антарктическим холодом удивила белорусов. Скандинавский антициклон «Даниэль» сменил средиземноморский циклон «Леони». Беларусь все еще в ледяном плену, но минус ожидается более щадящий. В морозные дни всегда начеку коммунальные службы. Они очищают дворовые территории от снега и наледи. Обрабатывают дороги противогололедными материалами. Очищают от снежных покровов и сосулек крыши домов. Такая работа требует особой подготовки.