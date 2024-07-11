План выполнен на 70 % – как проходит благоустройство дворовых территорий в Минске?

В столице продолжают благоустраивать дворы. В 2024 году запланировано преобразить более 800 территорий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Специалисты меняют асфальтовое покрытие и пешеходные зоны, игровое и спортивное оборудование. Особое внимание в этом сезоне – контейнерным площадкам – обновят почти 450 зон для раздельного сбора мусора.

Анастасия Сулимская, главный специалист отдела Минского городского жилищного хозяйства:

На 11 июля план выполнен на 70 %, уже благоустроенно 605 дворовых территорий и 224 дворовых территории комплексным подходом. Следует отметить, что все: зеленые насаждения, сооружения, которые находятся во дворе – это и есть элементы благоустройства. Планы по благоустройству размещены на официальных сайтах ГО «Минское городское жилищное хозяйство», КУП «ЖКХ» районов, а также еженедельно мы размещаем поадресные списки с запланированными видами работ на текущую неделю. Размещаем в Telegram-канале «ЖКХ Минск Официально».