Благоустроили 910 участков за год – как преображают дворовые территории в Минске

Еще недавно жильцы этого двора с тревогой наблюдали, как тонкий слой дорожного покрытия, уложенный много лет назад, начинает буквально рассыпаться на глазах. После визитов коммунальные службы неровности заделали, однако переменчивая погода быстро свела все усилия на нет. Проблему нужно было решать кардинально. Инициативу проявила Нина Смалякова, проживает здесь с 1972 года. Она обратилась за помощью к депутату Мингорсовета Александру Хижняку. Уже в июне 2025 года во дворе закипела работа, рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ» на СТВ.

Нина Смалякова, жительница Минска:

Привезли тут плитку, все попривозили парни. Под размер, все как положено, все сделали нормально, хорошо. Мы все ходили – жильцы. Посмотрим, пятиэтажный дом, этот дом – там выложено плиточкой, аккуратненько все. Мы завидовали. Нам сейчас сделали, мы очень довольны. Так что спасибо Александру Николаевичу Хижняку за то, что он нам помог. Наш дом ему благодарность выражает за помощь. В Год благоустройства преображение дворовых территорий стало ключевым направлением для столичного ЖКХ. Итоги впечатляют – при плане в 880 было благоустроено 910 участков, причем многие из них прошли комплексное обновление.

Элла Маркевич, корреспондент:

Независимости, 87 – небольшая столичная пятиэтажка, которая совсем недавно прошла капитальный ремонт. Преобразился не только сам дом, но и дворовая территория.

Здесь заменили асфальт, отремонтировали пешеходные дорожки, установили новые скамейки и урны, а также дооборудовали детскую площадку. Этот многофункциональный игровой комплекс и вовсе был возведен за счет средства расположенного рядом банка.

Ирина Зеленкевич, заместитель директора по благоустройству ЖКХ Первомайского района Минска:

Мы согласовывали детское оборудование – то, которое было нам предоставлено, с банком. Учредители банка его одобрили и поставку нам сделали за собственные средства. Это оборудование полностью закуплено за их деньги. Монтаж произведен тоже за их деньги. У нас уже два заверения есть на 2026 год по вкладу в благоустройство Первомайского района, где они расположены. Мы дальше активно будем продолжать работу именно с субъектами хозяйствования в оказании помощи в благоустройстве территории. Не только как озеленение, цветочное оформление, уборка, а именно установка каких-то малых архитектурных форм или детского игрового оборудования.

Детский игровой комплекс – гражданская инициатива. Всего по Минску в 2025 году их реализовано 14. Этот двор – один из показательных, к наведению порядка здесь подключились буквально все.

Анастасия Шкрылева, заместитель директора по благоустройству ЖКХ Советского района Минска:

Очень много в 2025 году участвуют в наведении порядка и озеленения как население, так и учебные заведения, субъекты хозяйствования, торговые точки. Год объединил, работа проделана большая. Мы стараемся делать наш город лучше, красивее и чище. Преобразился и городской подход к сбору отходов. Повсеместная установка 950 закрытых модульных конструкций сделала дворы не просто чище, но и эстетичнее. Озеленение вышло на новый уровень благодаря совместным усилиям жителей, учебных заведений и предприятий.