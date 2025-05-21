Философия монополярного мира ушла на пенсию с Байденом – Дзиодзина о разговоре Путина и Трампа
Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Наблюдая за тем, как проходит переговорный трек между Россией и Украиной при участии третьих сторон, мы можем пронаблюдать мировые тенденции. И если отойти от основной темы возобновленного диалога, очевидным становится то, что не только конфликт сдвинулся с мертвой точки, но и позиции стран перешли в движение.
Недавняя смена правительства в США хоть и не сделала американцев менее заинтересованными в собственных интересах в вопросах внешней политики, однако способы взаимодействия с внешним миром изменились существенно. Так, например, телефонный звонок Трампа Путину наглядно демонстрирует то, что философия монополярного мира ушла на пенсию вместе с Байденом, и обновленный состав правительства США признает, что, помимо Америки, на политической мировой арене есть и другие сильные игроки. Как минимум, равнозначные.
Не стоит питать иллюзий о том, что обновленному составу правительства США это нравится, но считаться с Россией, к примеру, пришлось. Ведь если задуматься, то когда последний раз лидеры Штатов тратили на телефонный звонок около двух часов своего президентского времени? С учетом того, что в Америке время – деньги, есть основания полагать, что, с точки зрения Трампа, переговоры с Путиным того стоили.
Алена Дзиодзина:
И если брать для сравнения, европейцам тоже звонили в пятницу, но чтобы нечто сообщить и поставить в известность в контексте договоренностей между Трампом и Путиным. Иносказательно, произошедшая череда и характер событий – это достаточно четкое зеркало статусов и расстановок сил основных политических игроков.
Но ради реалистичности всей картины стоит подсветить происходящее в соцсетях после того, как Владимир Путин поговорил с Трампом. Помимо переговоров о перемирии в Украине, важно то, что на одном из своих аккаунтов президент США анонсирует: «Россия желает наладить крупномасштабную торговлю со Штатами, когда это катастрофическое кровопролитие завершится. И я согласен».
Именно так в переводе на русский Трамп еще раз сигналит о том, что главной причиной остановки войны являются деньги. Причем не только те, что не будут потрачены на войну с Украиной, но и те, что Америка заработает в процессе экономических связей с Россией.
Алена Дзиодзина:
Нет оснований упрекать Трампа в том, что вопрос перемирия в Украине – это история о деньгах. Нет ничего сверхстранного в том, когда президент страны действует в интересах своего региона. Более странным выглядит то, как президенты стран поступают в ущерб своим территориям и живут по чужим лекалам.
Как, например, давно происходит со многими европейцами, которые номинально лидеры. Однако по факту за ними не стоит ни твердой позиции, ни управленческих качеств, ни эффективного руководства своими странами. И тем не менее какие мотивы ни управляли бы поведением Трампа, если военный конфликт завершится, то это для нас хорошо.