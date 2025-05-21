Философия монополярного мира ушла на пенсию с Байденом – Дзиодзина о разговоре Путина и Трампа

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально. Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.

Алена Дзиодзина, психолог:

Наблюдая за тем, как проходит переговорный трек между Россией и Украиной при участии третьих сторон, мы можем пронаблюдать мировые тенденции. И если отойти от основной темы возобновленного диалога, очевидным становится то, что не только конфликт сдвинулся с мертвой точки, но и позиции стран перешли в движение. Недавняя смена правительства в США хоть и не сделала американцев менее заинтересованными в собственных интересах в вопросах внешней политики, однако способы взаимодействия с внешним миром изменились существенно. Так, например, телефонный звонок Трампа Путину наглядно демонстрирует то, что философия монополярного мира ушла на пенсию вместе с Байденом, и обновленный состав правительства США признает, что, помимо Америки, на политической мировой арене есть и другие сильные игроки. Как минимум, равнозначные. Не стоит питать иллюзий о том, что обновленному составу правительства США это нравится, но считаться с Россией, к примеру, пришлось. Ведь если задуматься, то когда последний раз лидеры Штатов тратили на телефонный звонок около двух часов своего президентского времени? С учетом того, что в Америке время – деньги, есть основания полагать, что, с точки зрения Трампа, переговоры с Путиным того стоили.



Алена Дзиодзина:

И если брать для сравнения, европейцам тоже звонили в пятницу, но чтобы нечто сообщить и поставить в известность в контексте договоренностей между Трампом и Путиным. Иносказательно, произошедшая череда и характер событий – это достаточно четкое зеркало статусов и расстановок сил основных политических игроков. Но ради реалистичности всей картины стоит подсветить происходящее в соцсетях после того, как Владимир Путин поговорил с Трампом. Помимо переговоров о перемирии в Украине, важно то, что на одном из своих аккаунтов президент США анонсирует: «Россия желает наладить крупномасштабную торговлю со Штатами, когда это катастрофическое кровопролитие завершится. И я согласен». Именно так в переводе на русский Трамп еще раз сигналит о том, что главной причиной остановки войны являются деньги. Причем не только те, что не будут потрачены на войну с Украиной, но и те, что Америка заработает в процессе экономических связей с Россией.