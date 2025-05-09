Дзиодзина: тщеславие на культурно-исторической почве – это саботаж, который до добра не доводит

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Понаблюдав за тем, как воспринимают события Второй мировой войны, мы можем заметить, что отмечается склонность у представителей разных стран приравнивать к своим собственным достижениям подвиги тех людей, кто принимал тогда вызовы времени. Безусловно, что День Победы – это одна из наиболее значимых дат в мировой истории, ведь в той или иной степени водоворот военных событий затягивал участников с разных стран и кого-то не отпускал уже никогда. Потому и война мировая...

Возвращаясь в сегодняшний день, для многих современных людей события военного времени, как и подвиги предков, являются частью собственной национальной гордости. Однако, по аналогии с тем, не отвечают сыны за отцов, присваивать их героизм было бы не совсем правильно. Но рефлексируя их жизненный путь, перенимать их бережливо-ценностное отношение к своему было бы адекватным решением, ведь как только человек перестает помнить опыт, он рискует... Рискует тем, что жизнь начнет учить его заново, потому уроки истории важно помнить, но разделяя четко понятия между памятью прошлого и тщеславием. Когда те же подвиги предков – это не повод бахвалиться, это повод перенимать опыт и от него отталкиваться. Речь не о навыках воевать, речь про навык не ссориться ни между собой, ни с соседними странами. По возможности.