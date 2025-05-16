Как повлиял на белорусов первый республиканский референдум? Мнение психолога

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

После того как Советский Союз распался, республики, что входили в его состав, перерождались во что-то новое. И если говорить о социально-психологических процессах, происходивших на тот момент в обществе, то утрата взаимосвязи с СССР размывала и компонент принадлежности у людей. И переходный период вносил много неопределенности, также тревоги. Вместе с экономическими, политическими и правовыми вопросами структура самосознания предполагала коррекцию. В определенном смысле изменения претерпевала глобальная «Я-концепция» у людей. И нужна была ясность, в какой новой стране мы теперь будем жить, каков ее вектор развития и какова философская суть той государственной принадлежности, с которой белорусы продолжат себя ассоциировать.

В связи с этим набором причин ровно 30 лет назад 14 мая по инициативе Александра Лукашенко произошел республиканский референдум, на который были выдвинуты вопросы, что на тот момент волновали белорусское общество.

Такая мера стала своего рода способом, через который люди могли выразить свою позицию по поводу курса развития Беларуси. Так, согласно запросам общества, референдум предполагал четыре вопроса, где по ходу голосования люди сказали «Да» интеграции Беларуси с Россией, определили страну президентской республикой, поддержали установление нового герба и флага. Что с психологической точки зрения было вполне логичным, когда своя национальная философия обретает свою символику.