Чем отличается диалог с проевропейцами и китайцами? Алёна Дзиодзина проанализировала

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Абсолютно зеркальную ситуацию мы можем наблюдать в построении диалога с Китаем. И чтобы убедиться, насколько сильно Президент прав, когда говорит о серьезном настрое восточных партнеров, нужно интерпретировать ситуацию, хорошо понимая культуру китайцев. Одна из характерных черт менталитета наших восточных партнеров – это осмысленность в действиях и стремление избегать пустой траты времени. Это обусловлено прежде всего влиянием философских учений, на базе которых формировался менталитет китайцев.

Обычно визит представителей из другой страны и встречи на высочайшем уровне стоит понимать как перспективы новых договоренностей: политических, торгово-экономических, а в ряде случаев – постановочных, когда представители вроде коммуницируют, но если вслушаться, то диалог ни о чем. Подобного рода демонстративность встреч плотно въелась в культуру так называемых проевропейских лидеров современной политики. Шума много, конструктивизма мало.

Алена Дзиодзина, психолог: Одно из наиболее перспективных направлений сотрудничества, которое продолжает укреплять Беларусь, – это взаимодействие между нашей страной и Китаем. 22 мая Александр Лукашенко встретился с представителем КНР Лю Гочжуном, после чего, принимая у себя местную вертикаль власти, Президент подчеркнул, что Китай – это мудрая и серьезная нация. А потому тот факт, что «такого высокого уровня делегация прибыла в Беларусь», означает серьезный интерес китайской стороны к отношениям с белорусами.

Алена Дзиодзина:

Как мы видим, практичность в быту, переходящая в благоразумный расход времени, подвела китайцев к тому, что и на политическом уровне эта страна является одной из наиболее сильных фигур мирового сообщества. И конкурировать с ними достаточно нелегко.

Рациональный подход к визитам на высочайшем уровне мы также можем наблюдать в том, когда, например, некоторым политическим представителям было отказано в приеме со стороны Китая. С пояснением без лишних слов, что китайское руководство занято – нет времени.

Возвращаясь к теме сотрудничества с белорусами, сложно представить себе ситуацию, когда бы, например, Александр Лукашенко приехал в Пекин, а у китайского руководства не нашлось времени, чтобы лично принять белорусского Президента у себя в правительстве. Это прежде всего означает, что в понимании китайцев углубление контактов с нашей страной стоит того времени, которое будет потрачено. Потому и приезд китайской делегации в Минск нам стоит понимать, как новые перспективы партнерства.

В условиях нестабильности современного мира заручиться таким союзником – это ценно. И отнестись к такому расположению со стороны китайских партнеров стоит с понятной для них практичностью, а также с бережным отношением к их времени. Об этом Александр Лукашенко особенно акцентировал, принимая у себя вертикаль местной власти:

«За этим стоят долгие десятилетия, даже не годы нашей работы с китайцами. Это очень интересная, мудрая, серьезная нация, которая просто так ничего не делает. И прежде чем делает, она убеждается в том, можно ли с нами работать. И я это сказал для того, чтобы вы понимали, что в основе всего этого – это вы!»

Ведь именно при таком подходе перспективы сотрудничества принесут плоды на выгодных условиях для обеих стран.