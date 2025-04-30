Дзиодзина: поведение современных людей неизбежно влияет на их безопасность внутри страны в будущем

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Всякий раз, когда человек с чем-то борется, то наиболее сильный мотив – это отстаивать то, что считаешь своим, за идею. Поскольку именно смысловая составляющая является тем самым потенциалом, что позволяет нам действовать вопреки, даже если нам кажется, что ресурсы почти закончились, а порядок альтернативных действий еще не придумал.

Идеология побуждает нас пробовать все возможное как в экстремальных и незнакомых условиях, так и в атмосфере относительного спокойствия. Потому как мирная жизнь очень хрупкая. И если нам кажется, будто бы окружающий гармоничный мир неизменен, это хороший сигнал о том, что до сей поры многое делалось правильно, что люди работали добросовестно, а их смысловые ресурсы помогали справляться. На каждое поколение были свои характерные вызовы времени, однако их фундаментальная экзистенция так или иначе ставила перед населением стран проблемы своей безопасности и свободы, необходимости защищать интересы, понимая, зачем было предпринято каждое действие.