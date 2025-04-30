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Дзиодзина: поведение современных людей неизбежно влияет на их безопасность внутри страны в будущем

30 апреля 2025 07:57
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Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.

Дзиодзина: поведение современных людей неизбежно влияет на их безопасность внутри страны в будущем-1

Алена Дзиодзина, психолог:  
Всякий раз, когда человек с чем-то борется, то наиболее сильный мотив – это отстаивать то, что считаешь своим, за идею. Поскольку именно смысловая составляющая является тем самым потенциалом, что позволяет нам действовать вопреки, даже если нам кажется, что ресурсы почти закончились, а порядок альтернативных действий еще не придумал.

Идеология побуждает нас пробовать все возможное как в экстремальных и незнакомых условиях, так и в атмосфере относительного спокойствия. Потому как мирная жизнь очень хрупкая. И если нам кажется, будто бы окружающий гармоничный мир неизменен, это хороший сигнал о том, что до сей поры многое делалось правильно, что люди работали добросовестно, а их смысловые ресурсы помогали справляться. На каждое поколение были свои характерные вызовы времени, однако их фундаментальная экзистенция так или иначе ставила перед населением стран проблемы своей безопасности и свободы, необходимости защищать интересы, понимая, зачем было предпринято каждое действие.

Дзиодзина: поведение современных людей неизбежно влияет на их безопасность внутри страны в будущем-3

Алена Дзиодзина:
Накануне Президент Беларуси принял участие в международном патриотическом форуме Союзного государства «Великое наследие – общее будущее», где снова подчеркнул, насколько же важно помнить историю. Ведь посредством традиционных воспоминаний о непростых событиях прошлого современники эффективнее понимают: им есть что терять. В то же время традиционные торжества в честь какого-либо исторического события погружают людей в понимание смыслов, подкрепляют идейность. С точки зрения благоприятных перспектив исторического сценария будущего смысловые аспекты активности населения крайне важны.

«Мы обращаемся к истории, чтобы защитить не только будущее, но уже настоящее. Так сегодня стоит вопрос», – акцентировал Президент на роли идеологической составляющей поведения. Ведь именно поведение современных людей неизбежно влияет на их безопасность внутри страны в будущем. Однако в том случае, если все-таки общество хорошо понимает: зачем совершается каждое действие.

# Авторская журналистика на СТВ # Алена Дзиодзина

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