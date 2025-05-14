Дзиодзина: Мерц включился в игру «Помоги Зеленскому», а мог бы начать с решения проблем Германии

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Несмотря на заблаговременные прогнозы о том, что Фридриха Мерца изберут канцлером, процесс голосования происходил непросто. Сначала он не добрал нужный процент голосов. И, судя по невербальным сигналам, что можно было пронаблюдать у Мерца, он был не готов к тому, что его не выберут.

Телодвижения сделались хаотичными, глаза растерянно блуждали в пространстве, словно бы в поисках точки опоры. Его нижняя челюсть подалась вниз, и в этот раз рот оказался распахнут не для того, чтобы говорить или обещать. О том, что Мерц остался наедине со своей растерянностью, говорила и характерная пауза перед вторым туром. Даже неясно было, станет ли он и далее претендовать на роль канцлера.

Тем не менее к вечеру его выбрали с небольшим перевесом, после чего на лицо победителя наползла улыбка. И вроде как все пошло по сценарию. А ведь должно было стать сигналом. Потому как, если даже в рамках своей коалиции в тебе не увидели лидера, то справедливо спросить себя: почему? Однако вместо рефлексии причин своих затруднений на пути в кресло канцлера Мерц активно включился в игру «Помоги Зеленскому».