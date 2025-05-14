Дзиодзина: Мерц включился в игру «Помоги Зеленскому», а мог бы начать с решения проблем Германии
Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Несмотря на заблаговременные прогнозы о том, что Фридриха Мерца изберут канцлером, процесс голосования происходил непросто. Сначала он не добрал нужный процент голосов. И, судя по невербальным сигналам, что можно было пронаблюдать у Мерца, он был не готов к тому, что его не выберут.
Телодвижения сделались хаотичными, глаза растерянно блуждали в пространстве, словно бы в поисках точки опоры. Его нижняя челюсть подалась вниз, и в этот раз рот оказался распахнут не для того, чтобы говорить или обещать. О том, что Мерц остался наедине со своей растерянностью, говорила и характерная пауза перед вторым туром. Даже неясно было, станет ли он и далее претендовать на роль канцлера.
Тем не менее к вечеру его выбрали с небольшим перевесом, после чего на лицо победителя наползла улыбка. И вроде как все пошло по сценарию. А ведь должно было стать сигналом. Потому как, если даже в рамках своей коалиции в тебе не увидели лидера, то справедливо спросить себя: почему? Однако вместо рефлексии причин своих затруднений на пути в кресло канцлера Мерц активно включился в игру «Помоги Зеленскому».
Алена Дзиодзина:
Хотя, с точки зрения здравого смысла, заступая на должность канцлера, вполне логично было бы начинать с погружения в первопричины проблемных вопросов Германии. Например, что привело к снижению качества жизни граждан и каким образом это можно исправить. С чего стоит начать и, поправляя свое положение, в ком или в чем обрести точки опоры. Ведь даже если на первых порах тебя неохотно восприняли эффективным лидером, то доказать свою состоятельность в качестве управленца можно в процессе конструктивных решений на занимаемой должности.
Однако, несмотря на проблематику, что волнует граждан Германии, Мерц активно занялся Украиной: пригрозил ужесточением санкций, если Россия не примет условия диалога, что предлагает Зеленский по случаю возможных переговоров в Стамбуле.
Исходя из заявлений нового канцлера, попытки оказать давление на Россию коснутся энергетического и финансового секторов, в то время как у самой Германии внутренних проблем с деньгами предостаточно. И вместо поисков способа оказать финансовое давление на третью сторону или выделения миллиардов евро из госбюджета на военную помощь Зеленскому, было бы важно позаботиться, как устранить причину рекордной рецессии у Германии, а в процессе решения серьезной проблемы с финансами жить экономнее. Вполне логично, что эффективный лидер предпочел бы придержаться такой тактической линии, когда в проблемный период своей страны интересы своих граждан все же первостепенны.