«Со стороны смотрелось так, словно Трампу Зеленского «подложили». Психолог о поведении политиков на похоронах понтифика

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально. Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.

Алена Дзиодзина, психолог:

Обычно формат любого мероприятия предполагает и характерные способы допустимого поведения. Если событие светское, там дирижирует этикет. Если мы говорим о дипломатии и политике, то протокол диктует условия для участников. А если повод собраться трагичный, то изначально на базисно-понятийном уровне – это, как правило, отражение философии, восприятия, отношения. Во всяком случае, смерть Папы Римского в понимании католических верующих – это утрата, где церемония прощания с ушедшим понтификом предполагает печальный характер хотя бы из уважения к ценностям тех людей, кому близок католицизм. Похороны Папы Римского начали обрастать резонансными событиями еще до того, как процессия состоялась. Например, можно было встретить открытую информацию, что часть европейских чиновников рассматривает прощальное мероприятие в качестве повода пообщаться с Трампом. Весьма обтекаемо и еще более-менее тактично об этом прокомментировала представитель Еврокомиссии, сказав, что возможность встречи Урсулы фон дер Ляйен и Трампа только рассматривается, но это неточно. Гораздо более нарочитым путем возле американского лидера очутился Зеленский. О неслучайности этого факта дает основание полагать грубое нарушение протокола. Обычно представители государств присутствуют на траурной церемонии в алфавитном порядке названия стран-сочувствующих. Любопытный нюанс заключается в том, что по протоколу названия государств переводятся на французский. Потому в данном случае президент Зеленский оказался не в том ряду. И со стороны смотрелось все так, словно Трампу Зеленского «подложили».