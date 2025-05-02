«Со стороны смотрелось так, словно Трампу Зеленского «подложили». Психолог о поведении политиков на похоронах понтифика

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Обычно формат любого мероприятия предполагает и характерные способы допустимого поведения. Если событие светское, там дирижирует этикет. Если мы говорим о дипломатии и политике, то протокол диктует условия для участников. А если повод собраться трагичный, то изначально на базисно-понятийном уровне – это, как правило, отражение философии, восприятия, отношения. Во всяком случае, смерть Папы Римского в понимании католических верующих – это утрата, где церемония прощания с ушедшим понтификом предполагает печальный характер хотя бы из уважения к ценностям тех людей, кому близок католицизм.
Похороны Папы Римского начали обрастать резонансными событиями еще до того, как процессия состоялась. Например, можно было встретить открытую информацию, что часть европейских чиновников рассматривает прощальное мероприятие в качестве повода пообщаться с Трампом. Весьма обтекаемо и еще более-менее тактично об этом прокомментировала представитель Еврокомиссии, сказав, что возможность встречи Урсулы фон дер Ляйен и Трампа только рассматривается, но это неточно. Гораздо более нарочитым путем возле американского лидера очутился Зеленский. О неслучайности этого факта дает основание полагать грубое нарушение протокола. Обычно представители государств присутствуют на траурной церемонии в алфавитном порядке названия стран-сочувствующих. Любопытный нюанс заключается в том, что по протоколу названия государств переводятся на французский. Потому в данном случае президент Зеленский оказался не в том ряду. И со стороны смотрелось все так, словно Трампу Зеленского «подложили».
Алена Дзиодзина:
Тем временем более цинично оскандалились представители Польши с Германией, не отказав себе сделать селфи по случаю похорон понтифика. И если лица нескольких польских чиновников не выражали вообще ничего, смущая общественность вопросом уместности делать подобные фото в процессе прощальной церемонии с Папой, то более некорректно себя повели председатель Христианско-социального союза (ХСС) и президент ФРГ.
Их общее селфи хоть и появилось в социальных сетях перед началом процессии, однако оба немецких чиновника сияют на снимке как два медных таза. А под нашумевшим скандальным фото трагичная запись: «Только что приземлились в Риме: теперь мы направляемся в составе колонны с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером в Ватикан на траурную церемонию по умершему Папе». В сочетании с характером мероприятия, эмоциональным оттенком похоронной процессии и диссонансом между написанным текстом и снимком с улыбками – этот пост в большей степени напоминает насмешку над трауром.
В таком случае возникает справедливый вопрос: можно ли это считать отражением ценностей представительства европейской политики (и тогда мы говорим про кризис идеологии лидеров), либо же это феномен эмоциональной тупости из психологии. И тут уже речь идет о проблемном феномене, когда конкретный человек не может испытать эмпатию в силу утраты взаимосвязи между своими чувствами и трагичным событием. И это уже тот вариант, когда беда личности обретает масштаб государственный под предводительством эмоционально невосприимчивых.