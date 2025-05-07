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Дзиодзина: патриотизм – это не только чувство трепета к своей стране, но и ответственность за её судьбу

07 мая 2025 11:37
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Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.

Дзиодзина: патриотизм – это не только чувство трепета к своей стране, но и ответственность за её судьбу-1

Алена Дзиодзина, психолог:
Формирование ценностных ориентаций – это обычно процесс, многосложный, длительный, планомерный, требующий взаимодополняющего многообразия различных аспектов. Историческая память и формы выражения неких культурных традиций – хоть и важная часть идеологического воспитания общества, однако этот аспект не единственный.

6 мая Президент выступил на торжественном собрании по случаю грядущего юбилея Победы, где поднял такую социальную проблематику, как формальный патриотизм, когда соблюдение внешних форм есть, а чувства сопричастности и ощущения особенности момента у таких людей – нет.

«Будем откровенны, некоторые из нас делают это формально. К моему большому стыду и сожалению, мои подчиненные. Прямые подчиненные, может, опосредованно через кого-то», – поделился Александр Лукашенко своим наблюдением на примере госслужащих.

Почему в перспективе социального значения подобный подход неприемлем? Потому как в данном случае личная проблематика конкретного исполнителя патриотической разнарядки рискует перекинуться и на тех, с кем он непосредственно соприкасается по разнарядке. 

Дзиодзина: патриотизм – это не только чувство трепета к своей стране, но и ответственность за её судьбу-3

Алена Дзиодзина:
И если уже повзрослевшая часть социального общества имеет некий иммунитет, то молодое поколение особенно уязвимо, поскольку активнее всего нравственное самосознание формируется и кристаллизуется именно в подростково-юношеском возрасте.

Что касается патриотического воспитания, то речь идет не только о чувстве трепета к своей стране, но и личной ответственности за судьбу страны. Например, если бы в годы Великой Отечественной войны этого компонента в личности тех людей не было, то и Победы, возможно, не случилось. А люди сражались за то, что считается своим, и зачастую уже вопреки.

На данный момент в Беларуси достаточно углубленно уделяется внимания различным формам работы для развития молодежи. И важно, чтобы люди, которые непосредственно соприкасаются с молодым поколением, были, во-первых, примером. А во-вторых, посредством ассоциативных взаимосвязей может формироваться и отрицательное отношение к тому, что несет формальный характер, в то время как развитие идеологически-нравственных основ общества требуют отношения от души и последовательно ежедневного внимания не только в формате праздников.

# Авторская журналистика на СТВ # Алена Дзиодзина

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