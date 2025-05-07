Дзиодзина: патриотизм – это не только чувство трепета к своей стране, но и ответственность за её судьбу

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Формирование ценностных ориентаций – это обычно процесс, многосложный, длительный, планомерный, требующий взаимодополняющего многообразия различных аспектов. Историческая память и формы выражения неких культурных традиций – хоть и важная часть идеологического воспитания общества, однако этот аспект не единственный.

6 мая Президент выступил на торжественном собрании по случаю грядущего юбилея Победы, где поднял такую социальную проблематику, как формальный патриотизм, когда соблюдение внешних форм есть, а чувства сопричастности и ощущения особенности момента у таких людей – нет.

«Будем откровенны, некоторые из нас делают это формально. К моему большому стыду и сожалению, мои подчиненные. Прямые подчиненные, может, опосредованно через кого-то», – поделился Александр Лукашенко своим наблюдением на примере госслужащих.

Почему в перспективе социального значения подобный подход неприемлем? Потому как в данном случае личная проблематика конкретного исполнителя патриотической разнарядки рискует перекинуться и на тех, с кем он непосредственно соприкасается по разнарядке.