Дзиодзина: патриотизм – это не только чувство трепета к своей стране, но и ответственность за её судьбу
Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Формирование ценностных ориентаций – это обычно процесс, многосложный, длительный, планомерный, требующий взаимодополняющего многообразия различных аспектов. Историческая память и формы выражения неких культурных традиций – хоть и важная часть идеологического воспитания общества, однако этот аспект не единственный.
6 мая Президент выступил на торжественном собрании по случаю грядущего юбилея Победы, где поднял такую социальную проблематику, как формальный патриотизм, когда соблюдение внешних форм есть, а чувства сопричастности и ощущения особенности момента у таких людей – нет.
«Будем откровенны, некоторые из нас делают это формально. К моему большому стыду и сожалению, мои подчиненные. Прямые подчиненные, может, опосредованно через кого-то», – поделился Александр Лукашенко своим наблюдением на примере госслужащих.
Почему в перспективе социального значения подобный подход неприемлем? Потому как в данном случае личная проблематика конкретного исполнителя патриотической разнарядки рискует перекинуться и на тех, с кем он непосредственно соприкасается по разнарядке.
Алена Дзиодзина:
И если уже повзрослевшая часть социального общества имеет некий иммунитет, то молодое поколение особенно уязвимо, поскольку активнее всего нравственное самосознание формируется и кристаллизуется именно в подростково-юношеском возрасте.
Что касается патриотического воспитания, то речь идет не только о чувстве трепета к своей стране, но и личной ответственности за судьбу страны. Например, если бы в годы Великой Отечественной войны этого компонента в личности тех людей не было, то и Победы, возможно, не случилось. А люди сражались за то, что считается своим, и зачастую уже вопреки.
На данный момент в Беларуси достаточно углубленно уделяется внимания различным формам работы для развития молодежи. И важно, чтобы люди, которые непосредственно соприкасаются с молодым поколением, были, во-первых, примером. А во-вторых, посредством ассоциативных взаимосвязей может формироваться и отрицательное отношение к тому, что несет формальный характер, в то время как развитие идеологически-нравственных основ общества требуют отношения от души и последовательно ежедневного внимания не только в формате праздников.