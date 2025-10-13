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Новости по тегу #Александр Станкевич

Активные яркие и талантливые – пообщались с многодетной семьёй Станкевичей из деревни Логовище
13 октября 2025 14:32

Активные яркие и талантливые – пообщались с многодетной семьёй Станкевичей из деревни Логовище

Возложения, концерты-реквиемы, фейерверк – как в Дзержинске отметят День Победы?
08 мая 2025 14:26

Возложения, концерты-реквиемы, фейерверк – как в Дзержинске отметят День Победы?

Светящийся паровоз и сотни гирлянд – в Дзержинском районе выберут лучшее новогоднее оформление
18 декабря 2024 14:06

Светящийся паровоз и сотни гирлянд – в Дзержинском районе выберут лучшее новогоднее оформление

Несвижский и Дзержинский районы презентовали свои лучшие достижения на Кургане Славы
24 августа 2024 17:26

Несвижский и Дзержинский районы презентовали свои лучшие достижения на Кургане Славы

Финал конкурса «Семья года» пройдёт в Беларуси в День матери. В составе жюри будут известные артисты
13 октября 2022 12:46

Финал конкурса «Семья года» пройдёт в Беларуси в День матери. В составе жюри будут известные артисты

«Рыбу коптим. И сало коптим». Поговорили с многодетной семьёй, которая живет в деревне и ей всё нравится
03 июля 2022 14:53

«Рыбу коптим. И сало коптим». Поговорили с многодетной семьёй, которая живет в деревне и ей всё нравится

«Мы выступалі на беларускай мове». Как прошёл первый этап конкурса «Семья года»?
26 апреля 2022 15:30

«Мы выступалі на беларускай мове». Как прошёл первый этап конкурса «Семья года»?

Главная традиция Масленицы. Готовим румяные деревенские блины – рецепт
02 марта 2022 09:59

Главная традиция Масленицы. Готовим румяные деревенские блины – рецепт

Президент ознакомился с условиями службы и быта в войсковой части 5448. Большой репортаж СТВ
16 марта 2018 19:49

Президент ознакомился с условиями службы и быта в войсковой части 5448. Большой репортаж СТВ