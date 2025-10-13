Новости по тегу #Александр Станкевич

Ни один народный праздник и фестиваль не обходится без этой дружной и творческой команды, будь то «Дожинки» или «Властелин села».
В преддверии Дня Победы с особым трепетом подошли к оформлению райцентров. Населенные пункты готовы встречать праздник. Установлены яркие конструкции и инсталляции. Подготовлена насыщенная программа.
Лучших творцов новогоднего настроения ждет приятный бонус – победители в каждой номинации получат дипломы и денежные премии.
Гости смогли оценить работы народных умельцев и познакомиться с продукцией местных предприятий. Уникальные материалы о героях Великой Отечественной, образцы оружия и формы представили районные музеи и библиотеки.
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