Финал конкурса «Семья года» пройдёт в Беларуси в День матери. В составе жюри будут известные артисты

Новости Беларуси. 14 октября в Беларуси отметят День матери. Символично, что именно к нему приурочили финал общенационального конкурса «Семья года», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К нему сейчас готовятся в столичном Дворце профсоюзов. Привыкают к сцене представители семи команд. С самого утра на генеральном прогоне участники оттачивают последние штрихи своих выступлений. За время подготовки семьи буквально собирали по крупицам свою родословную, шили костюмы и готовили декорации.

Арина Помолова, помощник главного режиссера конкурса «Семья года»:

Для гостей сюрпризы готовят в основном семьи, это их задача, скажем так – удивить, заворожить и даже обескуражить немного. У нас будет жюри, которое будет судить. В составе жюри из артистов, что интересного могу сказать, это Александр Солодуха и Александра Гайдук. С семьями тяжеловато работать, поскольку это непрофессиональные артисты, но они стараются и мы в них верим, стараемся им помогать, это безусловно, это наша работа. Не могу сказать, что очень сложно, поскольку даже самые маленькие детки стараются себя очень дисциплинированно вести.

Александр Станкевич, финалист конкурса «Семья года»:

Помимо репетиций на сцене, конечно же, мы еще репетируем дома. Это и отдельные какие-то эпизоды. Каждый ребенок у нас будет задействован, включая нашего самого маленького. Волнение, конечно, присутствует, но тем не менее мы его поборем. Сегодня хорошенько отдохнем, выспимся и завтра на 100 % выступим. Да?

– Да!

– И кайфанем на сцене от своего выступления. Главное – это реакция зрителей. Отметим, что финалисты конкурса в Минске даром времени не теряют. Помимо репетиций, для них организовали экскурсии по знаковым местам. 13 октября в планах посетить музей истории Великой Отечественной войны.