Главная традиция Масленицы. Готовим румяные деревенские блины – рецепт

Анастасия Макеева, корреспондент:

Румяные и круглые. Блины на Масленицу наши предки пекли не просто так. Они олицетворяли солнышко и зазывали весну, а еще сулили богатый урожай и добробыт в каждой семье.

Подсластить душу мы отправились в деревню Логовище Дзержинского района. В семье Станкевичей вкусные традиции берегут. Сырная седмица – объедение. Ловите рецепт толстых и смачных.

Елена Станкевич, директор Дома культуры в д. Логовище:

Бяром два яйкі. Яйкі свойскія, свае курачкі знеслі. Палову чайнай лыжачкі солі, крышку цукру пакладзем. Кефір – 500 мілілітраў. Усё гэта ўзбіваем. І абавязкова дадаём лыжку соды. А яшчэ я скажу вам адзін сакрэт: калі нальёце на скавараду бліны, абавязкова накрыйце крышкай. І на маленькім агеньчыку. Тады яны таксама падымуцца і будуць вельмі падобныя на нашы, вясковыя бліны. Мукі мы пакладзем 500 грамаў, але будзем глядзець, каб былі густаватыя.

Замешиваем тесто от души. Оставляем в покое на пять минут, чтобы сода вошла в силу. И пока Елена Михайловна задабривает печку-матушку, ее невестка готова поделиться ванильным хитом. Воздушные и сладкие блинчики – идеальный десерт для детей.

Инга Станкевич, многодетная мама:

Берем три яйца. Добавляем сахар – три ложки, мои детки любят сладенькие блинчики. Берем миксер и взбиваем. В пенный коктейль добавляем щепотку соли, стакан молока, пару капель ванильной эссенции. Аромат праздника. Засыпаем 150 граммов муки. Хорошенько взбиваем. Инга Станкевич:

А теперь мы испечем блин. Смажем сковородку маслом подсолнечным.

Наши блинчики готовы, можно еще добавить по вкусу сливочного масла. Разогретую сковородку смазываем сальцем и выливаем тесто.

Елена Станкевич:

Ну і вядома ж, на сяле – якія бліны ў печы без шкваркі да яешні?! Зараз мы шкваркі і адправім у печку. Пока в печи хрустят шкварки да румянится картопля, заглянем в народный календарь. Сегодня среда – день, когда зятья проведывают тещей. Всю неделю Касаточка щедра на гостей – песни и пляски.

Александр Станкевич, главный режиссер Дзержинского районного центра культуры и народного творчества:

В четверг в Беларуси объезжали лошадей, жеребцов хороших, конкретных, которым исполнилось три года. В пятницу, в зависимости от того, какой район Беларуси, тоже ходили к теще на блины, в субботу были Золовкины посиделки, то есть приходили в гости к невестке. Сестра мужа вместе со своей родней, уже невестка старалась их угостить, задобрить, чтобы целый год они ее уважали, на руках носили. А воскресенье, как все знают, это Прощеное воскресенье. Палили чучело Масленицы, пели песни, катались, веселились, потому что на завтра, с понедельника, уже начинался Великий пост. Пока пост на пороге, можно себя побаловать. Деревенский бестселлер готов.

Елена Станкевич:

О, які цудоўны. Запрашаем усіх да нас, у вёску Логавішчы. У нас такія цудоўныя мясціны, прыгожыя жанчыны і самыя смачныя бліны!