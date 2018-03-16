Президент ознакомился с условиями службы и быта в войсковой части 5448. Большой репортаж СТВ

Новости Беларуси. Роль внутренних войск велика даже в мирное время. Это подчеркнул Александр Лукашенко во время посещения войсковой части 5448, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне 100-летнего юбилея этого воинского формирования МВД Президент ознакомился с условиями службы и быта военнослужащих. Глава государства не стал придерживаться запланированного маршрута и посмотрел практически всю территорию. Заглянул в казарму, учебные классы, столовую, где тепло пообщался с персоналом и даже попробовал готовящийся обед. Президенту продемонстрировали образцы военной техники и вооружения, формы одежды и экипировки военнослужащих.

Существует такое понятие «внутренняя безопасность государства». На плечах военнослужащих, которые носят погоны с символикой внутренних войск, лежит задача, выполнение которой не всегда заметно обывателю. Но от этого она не менее важна.

Юлия Бешанова, СТВ:

Вооруженные силы в первую очередь предназначены для отражения внешней угрозы. Внутренние создавались, чтобы обеспечивать безопасность внутри страны и помогать гражданам. Как сказал еще Александр I, для сохранения тишины и спокойствия в стране. Отсюда и техника, и тактика. Внутренние войска на страже ровно век. Первое подразделение было сформировано в далеком 1918 году в Витебске. И состояло оно из добровольцев, которые служили в конвойной страже. За это время не один раз менялась структура войск, их дислокация и название. Неизменной оставалась только задача – поддержание законности и правопорядка.

Юрий Караев, заместитель министра внутренних дел – командующий внутренними войсками Беларуси:

В местах, где несем службу мы, где нам доверено, неуклонно снижается уличная преступность и показатели общественного порядка выше. Не мы их анализируем, это делают органы внутренних дел. Мы являемся их «руками» в этом отношении и наиболее массовым видом службы по охране общественного правопорядка, это именно военнослужащие патрульных подразделений внутренних войск.

Войсковая часть 5448. Первая отдельная специальная милицейская бригада. В 90-е она была известна как «Белполк» на Грушевке». В 80-х часть признавали лучшей в СССР. Сегодня военнослужащие этого подразделения по-прежнему образец для подражания. Обеспечение безопасности фестивалей и праздников, проведение спецопераций, патрульно-постовая служба – задачи, которые успешно решает это подразделение.

Александр Станкевич, заместитель командира автомобильного батальона по идеологической работе в/ч 5448:

В первую очередь, сотрудник органов внутренних дел сам должен быть образцом поведения, образцом соблюдения законности. Мы как военные люди должны быть, в первую очередь, культурными, вежливыми, пунктуальными.

Часть расположена в центре Минска. В распоряжении военнослужащих – достаточно большая территория. Казармы, складские помещения, автомобильные боксы. Есть и пустующие здания. Часть создавалась в советские времена и тогда, как водится, строили с размахом. В современных условиях такое количество техники просто не востребовано. Глава государства обращает внимание, что невостребованное пространство нужно использовать рационально. С пользой и для военнослужащих, и для города.

К приезду Александра Лукашенко, здесь, конечно, готовились. В плотном графике Президент нашел время посетить подразделение в преддверии круглой даты. Подошел неформально: не просто посетил торжественное собрание, а лично прошел по плацу солдатского быта – военнослужащие называют это «особой честью». Кстати, практика заглянуть туда, где не ожидали принять инспекцию высшего уровня – для Александра Лукашенко дело обычное. Только так можно составить объективную картину жизни и работы и предприятия, и воинского подразделения.

Глава государства решил изменить маршрут и вникнуть во все нюансы солдатского быта. Дегустация Президентом солдатского обеда – сюрприз и настоящий экзамен для повара. В меню «Ленинградский рассольник», говядина в кисло-сладком соусе, гречневая каша и компот.

Вообще, к питанию военнослужащих – внимание самое пристальное. В одну смену во всех соединениях внутренних войск могут завтракать, обедать и ужинать одновременно больше двух тысяч человек. Времена, когда солдаты жаловались на скудный паек, давно минули.

А это уже спальное помещение. Уютное, но без излишеств. Практически на каждой тумбочке – семейные фотографии. Кажется, несущественная деталь. Но офицеры поясняют, что так солдат не чувствует себя оторванным от близких и окружающего мира. Глава государства обращает внимание на другой нюанс – мобильные телефоны. В части они не запрещены. Но только те, что не имеют подключения к глобальной паутине. Интернет отвлекает от несения службы.

День в части, несмотря на визит главы государства, проходил по обычному расписанию буднего дня. Занятия в классах, отработка действий в случае встречи с правонарушителем – на плацу. Сегодня внутренние войска готовы к любым экстремальным ситуациям, в том числе и погодным. Форма, которая сшита из отечественных материалов не просто комфортная. Что называется «в воде не тонет и в огне не горит», не промокает и отлично сохраняет тепло. Обмундирование сшито из высокотехнологичных тканей, которые обеспечивают комфорт и высокую функциональность.

На случай особых обстоятельств на вооружении войск – внушительный арсенал спецсредств. Специальные машины, большинство из которых собраны на белорусских заводах, – гордость особая.

Александр Симончик, заместитель командира по технике и вооружению – начальник технической части в/ч 5448:

Специальный бронированный автомобиль МЗКТ, состоящий на вооружении в подразделениях специального назначения. Произведен на Минском заводе колесных тягачей, предназначен для обеспечения специальных операций подразделений специального назначения. Солдаты правопорядка — еще так называют внутренние войска. Это силовое подкрепление милиции. Кулак, способный ударить по любым беспорядкам и рука помощи для любого жителя, оказавшегося в критической ситуации. Александр Лукашенко, посещая войсковую часть 5448 в Минске: Даже в мирное время роль внутренних войск велика