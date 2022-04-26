«Мы выступалі на беларускай мове». Как прошёл первый этап конкурса «Семья года»?

Новости Беларуси. В Минской области стартовал традиционный национальный проект «Семья года», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Первый зональный этап принял Солигорск. Сюда приехали 11 дружных семейных коллективов из разных районов области.

Конкурсная программа состояла из двух частей. Среди них визитная карточка «Радавод» и презентация социального проекта, отражающего вклад семьи в жизнь региона. Лучшими стали три семьи: представители из Любанского, Несвижского и Дзержинского районов.

Александр Станкевич, участник команды Дзержинского района:

Мы выступалі на беларускай мове, традыцыйная наша мова. Самі мы з вёскі Дзяржынскага раёна, дзе ўжо дзесяць гадоў жывём. Мы папулярызуем жыццё ў вёсцы, асабліва для моладзі.

Наталья Пахомова, участница команды Несвижского района:

Все вместе, дружно готовились. И волнения, и всего хватало, но мы идем дальше, и это радует.

Второй зональный тур конкурса пройдет 29 апреля в Воложине, где примут участие шесть семей, в том числе семья Пугач. Они будут представлять Жодино. Подготовка к творческому батлу идет основательно. На конкурсе жодинцы презентуют музыкальную визитную карточку о семейной династии и проект, где поделятся своим опытом воспитания подрастающего поколения.

Светлана Пугач:

Не думала, что из города выберут именно нашу семью, мне было очень приятно. Для меня это честь и гордость. Готовимся основательно. Мы каждый день репетируем. Муж всегда с работы бежит ко мне в школу, и уже здесь, в родных стенах, помогают мои коллеги, настраивают. У всей семьи боевой дух. Это для нас новый опыт.

Сергей Пугач:

У нас очень крепкая и дружная семья. Хочу сказать слова благодарности городу, что выбрал нашу семью.