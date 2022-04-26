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«Мы выступалі на беларускай мове». Как прошёл первый этап конкурса «Семья года»?

26 апреля 2022 15:30
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Новости Беларуси. В Минской области стартовал традиционный национальный проект «Семья года», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  Первый зональный этап принял Солигорск. Сюда приехали 11 дружных семейных коллективов из разных районов области.

«Мы выступалі на беларускай мове». Как прошёл первый этап конкурса «Семья года»?-1

Конкурсная программа состояла из двух частей. Среди них визитная карточка «Радавод» и презентация социального проекта, отражающего вклад семьи в жизнь региона. Лучшими стали три семьи: представители из Любанского, Несвижского и Дзержинского районов.

«Мы выступалі на беларускай мове». Как прошёл первый этап конкурса «Семья года»?-4

Александр Станкевич, участник команды Дзержинского района:  
Мы выступалі на беларускай мове, традыцыйная наша мова. Самі мы з вёскі Дзяржынскага раёна, дзе ўжо дзесяць гадоў жывём. Мы папулярызуем жыццё ў вёсцы, асабліва для моладзі.  

«Мы выступалі на беларускай мове». Как прошёл первый этап конкурса «Семья года»?-7

Наталья Пахомова, участница команды Несвижского района:  
Все вместе, дружно готовились. И волнения, и всего хватало, но мы идем дальше, и это радует.  

«Мы выступалі на беларускай мове». Как прошёл первый этап конкурса «Семья года»?-10

Второй зональный тур конкурса пройдет 29 апреля в Воложине, где примут участие шесть семей, в том числе семья Пугач. Они будут представлять Жодино. Подготовка к творческому батлу идет основательно. На конкурсе жодинцы презентуют музыкальную визитную карточку о семейной династии и проект, где поделятся своим опытом воспитания подрастающего поколения.  

«Мы выступалі на беларускай мове». Как прошёл первый этап конкурса «Семья года»?-13

Светлана Пугач:  
Не думала, что из города выберут именно нашу семью, мне было очень приятно. Для меня это честь и гордость. Готовимся основательно. Мы каждый день репетируем. Муж всегда с работы бежит ко мне в школу, и уже здесь, в родных стенах, помогают мои коллеги, настраивают. У всей семьи боевой дух. Это для нас новый опыт.  

«Мы выступалі на беларускай мове». Как прошёл первый этап конкурса «Семья года»?-16

Сергей Пугач:  
У нас очень крепкая и дружная семья. Хочу сказать слова благодарности городу, что выбрал нашу семью.  

«Мы выступалі на беларускай мове». Как прошёл первый этап конкурса «Семья года»?-19

Шесть семей по итогам двух зональных этапов пройдут в финал. А 13 мая мы узнаем имя победителя от центрального региона, который представит область на национальном конкурсе.

# Брак и семья # общество # Наталья Пахомова # Александр Станкевич # Светлана Пугач # Сергей Пугач # Фотофакт

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