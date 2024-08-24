Несвижский и Дзержинский районы презентовали свои лучшие достижения на Кургане Славы

У Кургана Славы продолжается сезон выставочных выходных. Сегодня, 24 августа, свои лучшие достижения презентовали Несвижский и Дзержинский районы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гости смогли оценить работы народных умельцев и познакомиться с продукцией местных предприятий. Уникальные материалы о героях Великой Отечественной, образцы оружия и формы представили районные музеи и библиотеки. В программе также мастер-классы, дегустации и различные интерактивы. Атмосферу праздника поддержали лучшие творческие коллективы Несвижа и Дзержинска.

Красной нитью через все элементы экспозиции проходили 80-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и года качества. Именно этим темам посвятили выставочные выходные в этом году.

Александр Станкевич, начальник отдела культуры Дзержинского райисполкома:

Сегодня мы привезли знак качества от Центральной библиотеки Дзержинского района, и Курган Славы – такая мини-эскпозиция, где мы сегодня находимся. Также представлена военная к 80-летию освобождения Республики Беларусь.

Параллельно на Кургане Славы продолжается реконструкция. Уже обновлены центральная лестница, фонтан, парковка и другие элементы. В парке появились мультимедийные экраны, а выставку военной техники пополнили новыми экспонатами.