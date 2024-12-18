Светящийся паровоз и сотни гирлянд – в Дзержинском районе выберут лучшее новогоднее оформление

Светящийся паровоз, пряничный дом и сотни гирлянд. Лучшее новогоднее оформление административных объектов определят в Дзержинске, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Светящийся паровоз, пряничный дом и сотни гирлянд. Лучшее новогоднее оформление административных объектов определят в Дзержинске, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Заявки подали представители свыше 17-ти объектов. Среди них и Дзержинская гимназия. Здесь, как всегда, постарались. Среди новинок – инсталляция из 12-ти елей, где каждая символизирует месяцы года. Локация уже пользуется популярностью. Также на каждом этаже гимназии расположена своя фотозона. Позаботились об украшении и снаружи. А при входе гостей встречают новогодние герои.
Людмила Повхлеб, директор гимназии Дзержинска:
Один из входов у нас символизирует пряничный домик и рядышком пряники. Второй вход – это ели и зимний лес. Еще на территории школы появляются новогодние шары, которые несут чудеса. Каждый и детей сможет загадать себе желание на следующий 2025 год.
Александр Станкевич, начальник отдела культуры Дзержинского райисполкома:
Это, конечно, должно быть эстетично, красиво, не вычурно. Минимализм у нас в почете, потому что это всегда подчеркивает какой-то стиль человека либо предприятия, которые подают заявку.
Лучших творцов новогоднего настроения ждет приятный бонус – победители в каждой номинации получат дипломы и денежные премии.