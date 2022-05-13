«Будзе і ў некаторых момантах жартоўна». 14 мая назовут победителей областного этапа конкурса «Семья года – 2022»

Новости Беларуси. В Борисове назовут победителей областного этапа республиканского конкурса «Семья года – 2022». В нем принимают участие семьи, воспитывающие двоих и более детей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Конкурсный отбор проходил в два тура. Уже 14 мая можно будет узнать имя победителя. В заключительном этапе примут участие по три семейные команды, набравшие наибольшее количество баллов по итогам каждого зонального тура. Участникам необходимо представить визитную карточку и презентацию социально значимого проекта, отражающего вклад своей семьи в жизнь региона. Команда-победитель представит Минскую область на республиканском конкурсе «Семья года».

Екатерина Касперская, представитель команды Борисовского района:

Почетно, конечно, участвовать и представлять Борисовский район. Мы участвуем во многих конкурсах. Нам предложили, и мы с радостью согласились. Мы веселые, дружные. Это будет видно на сцене. Мы готовились достаточно долго, и у нас все получится.

Денис Касперский, представитель команды Борисовского района:

Хорошо, что я больше времени провожу со своей семьей, а то так всегда на работе.

Александр Станкевич, представитель команды Дзержинского района:

Будзе і ў некаторых момантах жартоўна, меладычна. Будзе ўсё пра нашу родную краіну, пра вёску, якую мы прадстаўляем, пра наш Дзяржынскі раён.