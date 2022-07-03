«Рыбу коптим. И сало коптим». Поговорили с многодетной семьёй, которая живет в деревне и ей всё нравится

Новости Беларуси. Наши гости – многодетная семья Станкевичей из деревни Логовищи Дзержинского района. Ребята продвигают специальный проект веска-молодая, которым популяризируют жизнь на селе. Александр Меженный, СТВ:

Шумно, весело, задорно, молодежно. Я сам как житель села очень рад, когда молодые семьи продвигают эту идею. Как вам жить в деревне? «И огород в порядке, и хозяйство в порядке». Каково это, жить в деревне большой семьей?

Инга Станкевич:

Замечательно! Юлия Алексеюк, СТВ:

В Минск переезжать или в любой другой большой город не собираетесь? Александр Станкевич:

Нет, я по секрету скажу, что супруга у меня из города, из Дзержинска. И я ее перетащил. Наверное, влюбилась все-таки, я думаю, и перетащил в деревню. И она не сожалеет, надеюсь. Инга Станкевич:

Ни капельки. Александр Меженный:

А чем заполнены ваши будни? У вас трое детей – наверное, нелегко сочетать работу, домашнее хозяйство. Расскажите, как вы живете.

Александр Станкевич:

Я с утра уезжаю на работу и вечером возвращаюсь. И все в порядке. Инга Станкевич:

Все нормально, и огород в порядке, и хозяйство в порядке. Юлия Алексеюк:

Справляетесь с таким большим количеством детей одновременно еще и с огородом? Инга Станкевич:

Да, но тяжело, конечно. Времени очень мало. Старшие дети помогают, конечно, Ромочка смотрит за младшим. «Я ж на всю страну сижу, поэтому должен быть примерным папой»

Александр Меженный:

Младший уже хочет сказать слово. Мы знаем, что вы участвовали в конкурсе «Семья года». Чем там поражали членов жюри? Александр Станкевич:

Как раз таки младший у нас и поражал членов жюри. Он был главным персонажем, ориентир шел на него, а мы уже вокруг. Идея была папина, три раза папа сценарий переписывал, думал. Александр Меженный:

Вы пришли не с пустыми руками. Что там такое красивое можете нам показать? Как зовут, кстати, нашего самого главного героя. Александр Станкевич:

Арсений. Александр Меженный:

Арсений, на тебя смотрит вся страна, поздоровайся с тетей.

Инга Станкевич:

Мы с детьми вчера весь день пекли пряники имбирные. У нас такие: Са святам, Беларусь. Есть карта Беларуси. Александр Станкевич:

Это как раз из проекта «Веска молодая». Символизирует дом наш. Это супруга, пока дети спят, вечерами, готовит. Юлия Алексеюк:

То есть, успеваете еще и руками что-то делать, красоту такую? Инга Станкевич:

Когда муж посидит с детьми, то успеваю. Но сейчас проблематично, времени маловато. Александр Меженный:

Но муж вот сидит с детьми, мы наблюдаем, так что… Александр Станкевич:

Ну я ж на всю страну сижу, поэтому должен быть примерным папой. «А что ты сделал для того, чтобы государство обратило на тебя внимание?»

Александр Меженный:

Скажите, какие-то творческие амбиции реализовываете, поете песни, водите хороводы? Как обычно проходит ваш вечер? Александр Станкевич:

Папа работает в культуре, мама занята также в культуре. Поет, дети принимают участие в творческих коллективах. Александр Меженный:

А любимая белорусская песня есть, может быть, такая? Александр Станкевич:

Мы на конкурс ездили, какую пели? Самае галоўнае – сямʼя. Александр Меженный:

Скажите, пожалуйста, какие планы у вас еще? Может, увеличивать семью, построить дополнительный дом, дерево посадить? Кстати, с этим как? Александр Станкевич:

С этим все в порядке. Деревья посажены, дом построен. Но не все как обычно: сначала дом, потом супруга появилась. Александр Меженный:

Все-таки бытует мнение, что в деревне сложнее, возможностей меньше. Вы готовы с этим поспорить и своим примером доказать, что это не так. Александр Станкевич:

Вот как раз таки своим примером мы и стараемся доказать, что да. Я не скажу, что сложнее. Наверное, проще в плане самореализации. Почему сейчас большинство просит, чтобы государство дало? А что ты сделал для того, чтобы государство обратило на тебя внимание? Я, допустим, 10 лет в сфере работаю. Сначала это был маленький клуб, потом меня заметили в районе, на областные мероприятия. Сейчас директор Дома культуры. Уже доверили. Поэтому, если ты сам заинтересован как-то развить себя, стремишься не просто сидеть на одном месте и ждать, что тебе с неба что-то упадет. Нужно самому стараться что-то делать. Тогда заметят тебя. И тогда будут помогать. «Это не просто родить – нужно воспитать»

Александр Меженный:

Но государство помогает, правильно? Александр Станкевич:

Да, как многодетная семья мы уже в статусе целый год.

Инга Станкевич:

Оказывается, существенная поддержка: и в школе питание бесплатное, и в саду 50 % оплата. Какие-то льготы, куда ни обратишься, предоставляют. Александр Станкевич:

Это даже не зависит. Если брать садик, не было третьего ребенка, то есть там минус 30 % было. Это существенно. Юлия Алексеюк:

То есть получается, вы видите, ощущаете, что государство поддерживает многодетные семьи. Но мы понимаем, что не все семьи решаются на то, чтобы завести трое и более детей. Как вы думаете, по каким причинам? Что останавливает? Александр Станкевич:

Может, боятся, что государство не поможет. Смотрите, мы шли к этому сами. Неважно, поможет государство или нет, ты в первую очередь должен рассчитывать, что ты сможешь обеспечивать семью. Это не просто родить – нужно воспитать. И потом, когда 18 исполнилось, а то и 30. Ты ходишь довольный: вот мои дети, я рад, что ты воспитывал, что они живут в нашей замечательной стране. У меня сын говорит: папа, поеду в город, в Минске хочу жить. Недавно катаемся по Минску, он говорит: папа, когда мы отсюда поедем, жарко… Чем заняться в деревне детям?

Александр Меженный:

Я вас очень понимаю как уехавший из города. Какое хозяйство ведете? Чем наполнены хлева? Может быть, рыбу выращиваете? Инга Станкевич:

Рыбу коптим. И сало коптим. Все делаем. Курочки у нас есть, кролики. Александр Станкевич:

Были раньше свинки. Но уже я говорю, трое детей, у папы новая работа. Все больше времени проводишь на работе, соответственно, меньше времени дома. И супруга пожалел. Александр Меженный:

А есть ли чем детям заняться в деревне? Со взрослыми все понятно. Как дети проводят свое время вечерами дома? Александр Станкевич:

У нас деревня перспективная, интернет есть, соответственно, есть чем заняться. Но это шутка. Есть сельский клуб, дети ходят туда, посещают кружки. Школа – 7 километров, до нас это недалеко, приезжает автобус, привозит обратно. Есть еще дальше населенный пункт, там один ребенок. И за ним ездит автобус. Юлия Алексеюк:

Дети, нравится в деревне жить? – Да. Александр Меженный:

Скажите, я говорю о том, как устроить свою жизнь, строить дома для детей или дети будут сами выбирать, как им жить дальше? «Папа, знаешь, наверное, все-таки лучше дом»

Александр Станкевич:

Я с сыном размышляю. Говорю, Рома, если у тебя будет выбор: купить квартиру в городе или по соседству старенький домик? Не надо слишком быстро, чтобы жили дети возле вас. Через два-три дома, я говорю, вариант, что мы выкупим и построим тебе дом. Он сначала говорил: квартира-квартира. Потом говорит: папа, знаешь, наверное, все-таки лучше дом. Александр Меженный:

Ты видишь, как травка растет, как меняется листик на дереве. Это все очень здорово. В городе, к сожалению, такого не увидишь. Несмотря на то, что мы очень любим Минск. И в День Независимости будем об этом говорить не единожды. Еще вопрос, он уже касается перспективы среднего специального образования, высшего образования. Александр Станкевич:

У меня два высших образований, у супруги среднее специальное и высшее образование. Дети спрашивают единственное: папа, а в нашем населенном пункте есть университет? Говорю: нет, надо съездить в Минск либо где-то в другое место поучиться. А реализовать себя можно и отсюда начинать. Юлия Алексеюк:

А специальности уже выбирают дети? Александр Станкевич:

У нас сын более к техническим. Дочь – не знаем к каким и что получится из этого. И сегодня она какая-то молчаливая. Арсений все на себя внимание взял. Как проводят День Независимости?