«Рыбу коптим. И сало коптим». Поговорили с многодетной семьёй, которая живет в деревне и ей всё нравится

Новости Беларуси. Наши гости – многодетная семья Станкевичей из деревни Логовищи Дзержинского района. Ребята продвигают специальный проект веска-молодая, которым популяризируют жизнь на селе.
Александр Меженный, СТВ:
Шумно, весело, задорно, молодежно. Я сам как житель села очень рад, когда молодые семьи продвигают эту идею. Как вам жить в деревне?
«И огород в порядке, и хозяйство в порядке». Каково это, жить в деревне большой семьей?
Инга Станкевич:
Замечательно!
Юлия Алексеюк, СТВ:
В Минск переезжать или в любой другой большой город не собираетесь?
Александр Станкевич:
Нет, я по секрету скажу, что супруга у меня из города, из Дзержинска. И я ее перетащил. Наверное, влюбилась все-таки, я думаю, и перетащил в деревню. И она не сожалеет, надеюсь.
Инга Станкевич:
Ни капельки.
Александр Меженный:
А чем заполнены ваши будни? У вас трое детей – наверное, нелегко сочетать работу, домашнее хозяйство. Расскажите, как вы живете.
Александр Станкевич:
Я с утра уезжаю на работу и вечером возвращаюсь. И все в порядке.
Инга Станкевич:
Все нормально, и огород в порядке, и хозяйство в порядке.
Юлия Алексеюк:
Справляетесь с таким большим количеством детей одновременно еще и с огородом?
Инга Станкевич:
Да, но тяжело, конечно. Времени очень мало. Старшие дети помогают, конечно, Ромочка смотрит за младшим.
«Я ж на всю страну сижу, поэтому должен быть примерным папой»
Александр Меженный:
Младший уже хочет сказать слово. Мы знаем, что вы участвовали в конкурсе «Семья года». Чем там поражали членов жюри?
Александр Станкевич:
Как раз таки младший у нас и поражал членов жюри. Он был главным персонажем, ориентир шел на него, а мы уже вокруг. Идея была папина, три раза папа сценарий переписывал, думал.
Александр Меженный:
Вы пришли не с пустыми руками. Что там такое красивое можете нам показать? Как зовут, кстати, нашего самого главного героя.
Александр Станкевич:
Арсений.
Александр Меженный:
Арсений, на тебя смотрит вся страна, поздоровайся с тетей.
Инга Станкевич:
Мы с детьми вчера весь день пекли пряники имбирные. У нас такие: Са святам, Беларусь. Есть карта Беларуси.
Александр Станкевич:
Это как раз из проекта «Веска молодая». Символизирует дом наш. Это супруга, пока дети спят, вечерами, готовит.
Юлия Алексеюк:
То есть, успеваете еще и руками что-то делать, красоту такую?
Инга Станкевич:
Когда муж посидит с детьми, то успеваю. Но сейчас проблематично, времени маловато.
Александр Меженный:
Но муж вот сидит с детьми, мы наблюдаем, так что…
Александр Станкевич:
Ну я ж на всю страну сижу, поэтому должен быть примерным папой.
«А что ты сделал для того, чтобы государство обратило на тебя внимание?»
Александр Меженный:
Скажите, какие-то творческие амбиции реализовываете, поете песни, водите хороводы? Как обычно проходит ваш вечер?
Александр Станкевич:
Папа работает в культуре, мама занята также в культуре. Поет, дети принимают участие в творческих коллективах.
Александр Меженный:
А любимая белорусская песня есть, может быть, такая?
Александр Станкевич:
Мы на конкурс ездили, какую пели? Самае галоўнае – сямʼя.
Александр Меженный:
Скажите, пожалуйста, какие планы у вас еще? Может, увеличивать семью, построить дополнительный дом, дерево посадить? Кстати, с этим как?
Александр Станкевич:
С этим все в порядке. Деревья посажены, дом построен. Но не все как обычно: сначала дом, потом супруга появилась.
Александр Меженный:
Все-таки бытует мнение, что в деревне сложнее, возможностей меньше. Вы готовы с этим поспорить и своим примером доказать, что это не так.
Александр Станкевич:
Вот как раз таки своим примером мы и стараемся доказать, что да. Я не скажу, что сложнее. Наверное, проще в плане самореализации. Почему сейчас большинство просит, чтобы государство дало? А что ты сделал для того, чтобы государство обратило на тебя внимание? Я, допустим, 10 лет в сфере работаю. Сначала это был маленький клуб, потом меня заметили в районе, на областные мероприятия. Сейчас директор Дома культуры. Уже доверили. Поэтому, если ты сам заинтересован как-то развить себя, стремишься не просто сидеть на одном месте и ждать, что тебе с неба что-то упадет. Нужно самому стараться что-то делать. Тогда заметят тебя. И тогда будут помогать.
«Это не просто родить – нужно воспитать»
Александр Меженный:
Но государство помогает, правильно?
Александр Станкевич:
Да, как многодетная семья мы уже в статусе целый год.
Инга Станкевич:
Оказывается, существенная поддержка: и в школе питание бесплатное, и в саду 50 % оплата. Какие-то льготы, куда ни обратишься, предоставляют.
Александр Станкевич:
Это даже не зависит. Если брать садик, не было третьего ребенка, то есть там минус 30 % было. Это существенно.
Юлия Алексеюк:
То есть получается, вы видите, ощущаете, что государство поддерживает многодетные семьи. Но мы понимаем, что не все семьи решаются на то, чтобы завести трое и более детей. Как вы думаете, по каким причинам? Что останавливает?
Александр Станкевич:
Может, боятся, что государство не поможет. Смотрите, мы шли к этому сами. Неважно, поможет государство или нет, ты в первую очередь должен рассчитывать, что ты сможешь обеспечивать семью. Это не просто родить – нужно воспитать. И потом, когда 18 исполнилось, а то и 30. Ты ходишь довольный: вот мои дети, я рад, что ты воспитывал, что они живут в нашей замечательной стране. У меня сын говорит: папа, поеду в город, в Минске хочу жить. Недавно катаемся по Минску, он говорит: папа, когда мы отсюда поедем, жарко…
Чем заняться в деревне детям?
Александр Меженный:
Я вас очень понимаю как уехавший из города. Какое хозяйство ведете? Чем наполнены хлева? Может быть, рыбу выращиваете?
Инга Станкевич:
Рыбу коптим. И сало коптим. Все делаем. Курочки у нас есть, кролики.
Александр Станкевич:
Были раньше свинки. Но уже я говорю, трое детей, у папы новая работа. Все больше времени проводишь на работе, соответственно, меньше времени дома. И супруга пожалел.
Александр Меженный:
А есть ли чем детям заняться в деревне? Со взрослыми все понятно. Как дети проводят свое время вечерами дома?
Александр Станкевич:
У нас деревня перспективная, интернет есть, соответственно, есть чем заняться. Но это шутка. Есть сельский клуб, дети ходят туда, посещают кружки. Школа – 7 километров, до нас это недалеко, приезжает автобус, привозит обратно. Есть еще дальше населенный пункт, там один ребенок. И за ним ездит автобус.
Юлия Алексеюк:
Дети, нравится в деревне жить?
– Да.
Александр Меженный:
Скажите, я говорю о том, как устроить свою жизнь, строить дома для детей или дети будут сами выбирать, как им жить дальше?
«Папа, знаешь, наверное, все-таки лучше дом»
Александр Станкевич:
Я с сыном размышляю. Говорю, Рома, если у тебя будет выбор: купить квартиру в городе или по соседству старенький домик? Не надо слишком быстро, чтобы жили дети возле вас. Через два-три дома, я говорю, вариант, что мы выкупим и построим тебе дом. Он сначала говорил: квартира-квартира. Потом говорит: папа, знаешь, наверное, все-таки лучше дом.
Александр Меженный:
Ты видишь, как травка растет, как меняется листик на дереве. Это все очень здорово. В городе, к сожалению, такого не увидишь. Несмотря на то, что мы очень любим Минск. И в День Независимости будем об этом говорить не единожды. Еще вопрос, он уже касается перспективы среднего специального образования, высшего образования.
Александр Станкевич:
У меня два высших образований, у супруги среднее специальное и высшее образование. Дети спрашивают единственное: папа, а в нашем населенном пункте есть университет? Говорю: нет, надо съездить в Минск либо где-то в другое место поучиться. А реализовать себя можно и отсюда начинать.
Юлия Алексеюк:
А специальности уже выбирают дети?
Александр Станкевич:
У нас сын более к техническим. Дочь – не знаем к каким и что получится из этого. И сегодня она какая-то молчаливая. Арсений все на себя внимание взял.
Как проводят День Независимости?
Александр Меженный:
Давайте вернемся к сегодня, ко Дню Независимости. Как вы проводите этот день? Какие планы на вечер? Возможно, у вас есть какие-то традиции, как отмечать этот именно праздник?
Александр Станкевич:
Папа уже сегодня с утра провел митинг у солдатской братской могилы. Концерт начался, папа открыл его торжественно и уехал в Минск, соответственно, к вам. Сейчас папа возвращается – в другом месте мероприятие до 8 вечера. В 8 вечера папа едет в Дзержинск вместе с семьей на торжественное награждение. Район захотел нас наградить сегодня, 3 июля, на День Независимости.
Александр Меженный:
Вот эти работники культуры: всегда на работе.
Юлия Алексеюк:
В Минске очень много мероприятий проводится. Может быть, здесь тоже успеете что-то посетить, планы какие-то есть? В перерывах между вашими локациями.
Александр Станкевич:
Нет, у нас все строго по времени. В определенное время мы уже должны быть у себя.
Александр Меженный:
Праздничный салют сегодня без вас?
Александр Станкевич:
Кстати, этот вариант я не рассматривал. Если мы за два часа успеем вернуться…
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