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Возложения, концерты-реквиемы, фейерверк – как в Дзержинске отметят День Победы?

08 мая 2025 14:26
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В преддверии Дня Победы с особым трепетом подошли к оформлению райцентров. Населенные пункты готовы встречать праздник. Установлены яркие конструкции и инсталляции. Подготовлена насыщенная программа, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

Так, в Дзержинске праздничные мероприятия начнутся в 11 часов: митинги, возложения, инсталляции и концерты-реквиемы. Центральное место на главной площади отвели под тематическую экспозицию «Победа», на которой каждый желающий сможет повязать свою ленточку в память о родственниках, которых забрала война. Также пройдет театрализованное представление и шествие с участием гражданской техники в ретростиле.

Возложения, концерты-реквиемы, фейерверк – как в Дзержинске отметят День Победы?-2

Александр Станкевич, начальник отдела культуры Дзержинского райисполкома:
С 15:00 до 18:00 у нас будет акция, праздник «День Победы в каждый двор». Будет агитбригада на грузовом автомобиле проезжать населенные жилые кварталы Дзержинска, и буквально 4-5 песен, которые будут завершаться песней «День Победы», приглашать всех на вечернюю программу на центральную площадь. Также еще мероприятия планируются и в городе Фаниполе. 

Вечерняя программа начнется в 20:00 на главной сцене в центре города. Финальным аккордом праздника станет фейерверк.

# Александр Станкевич # День Победы

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