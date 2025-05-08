Возложения, концерты-реквиемы, фейерверк – как в Дзержинске отметят День Победы?

В преддверии Дня Победы с особым трепетом подошли к оформлению райцентров. Населенные пункты готовы встречать праздник. Установлены яркие конструкции и инсталляции. Подготовлена насыщенная программа, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Так, в Дзержинске праздничные мероприятия начнутся в 11 часов: митинги, возложения, инсталляции и концерты-реквиемы. Центральное место на главной площади отвели под тематическую экспозицию «Победа», на которой каждый желающий сможет повязать свою ленточку в память о родственниках, которых забрала война. Также пройдет театрализованное представление и шествие с участием гражданской техники в ретростиле.