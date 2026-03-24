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Новости по тегу #Александр Линкевич

Какие заболевания диагностируют в кабинете рентгеновской денситометрии – рассказали в МОКБ
24 марта 2026 13:00

Какие заболевания диагностируют в кабинете рентгеновской денситометрии – рассказали в МОКБ

Какую медпомощь можно получить в Минской областной клинической больнице – рассказал главврач
24 марта 2026 12:54

Какую медпомощь можно получить в Минской областной клинической больнице – рассказал главврач

В Минской областной клинической больнице открыли современную рентгеноперационную
12 февраля 2026 13:55

В Минской областной клинической больнице открыли современную рентгеноперационную

Какие уникальные операции проводят в Минской областной клинической больнице – узнали у врачей
08 октября 2024 08:39

Какие уникальные операции проводят в Минской областной клинической больнице – узнали у врачей

Чем знаменита Минская областная клиническая больница? Поговорили с главврачом
08 октября 2024 08:26

Чем знаменита Минская областная клиническая больница? Поговорили с главврачом

«В общей урологии мы одни из лидеров». Чем еще может похвастаться Минская областная больница?
19 июля 2023 19:58

«В общей урологии мы одни из лидеров». Чем еще может похвастаться Минская областная больница?

«Вылечили, поставили на ноги». Что мы знаем о Минской областной клинической больнице?
19 июля 2023 19:58

«Вылечили, поставили на ноги». Что мы знаем о Минской областной клинической больнице?

Профессия – спасать жизни. Познакомились с лучшими хирургами Минской областной клинической больницы
19 июля 2023 19:58

Профессия – спасать жизни. Познакомились с лучшими хирургами Минской областной клинической больницы

Гирудотерапия, или лечение пиявками. Как сами врачи оценивают данный метод?
19 июля 2023 19:53

Гирудотерапия, или лечение пиявками. Как сами врачи оценивают данный метод?

Ангиограф за миллион евро просто стоял – прокуратура выяснила, почему сложно записаться на исследования
28 мая 2023 16:29

Ангиограф за миллион евро просто стоял – прокуратура выяснила, почему сложно записаться на исследования

«Со школы хотелось быть врачом». В Минске посвящают в профессию работников сферы здравоохранения
10 октября 2022 15:28

«Со школы хотелось быть врачом». В Минске посвящают в профессию работников сферы здравоохранения

Новый кабинет компьютерной томографии открыли в Минской областной больнице
16 февраля 2022 15:03

Новый кабинет компьютерной томографии открыли в Минской областной больнице