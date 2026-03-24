Новости по тегу #Александр Линкевич

Измерить минеральную плотность костной ткани, выявить остеопороз на самых ранних стадиях. Современный и точный метод диагностики, который стал доступен, благодаря новому аппарату.
Областная клиническая больница многопрофильная. Ежегодно стационарную медицинскую помощь получают более 20 тысяч человек с различными заболеваниями. Около 60 % пациентов хирургического профиля.
Здесь установили уникальное оборудование, с помощью которого можно проводить малоинвазивные вмешательства для лечения пациентов с мочекаменной болезнью. Данный аппарат оснащен системой «умной операционной».
Нейрохирургия, эндоскопия, колопроктология и микрохирургия – и это не весь список редких вмешательств.
Поправить свое здоровье в главный лечебный центр Минщины приезжают не только белорусы, но и представители зарубежья.
07 октября 2026 20:47
07 октября 2026 20:25
07 октября 2026 20:12
07 октября 2026 19:58
07 октября 2026 19:34
07 октября 2026 19:19
07 октября 2026 19:14
07 октября 2026 19:07