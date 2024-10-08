Чем знаменита Минская областная клиническая больница? Поговорили с главврачом

В Минской области вопросам здравоохранения – особое внимание. В регионе улучшают качество помощи, применяют новые технологии на практике. Только за прошлый год Минщина пополнилась пятью новыми медицинскими объектами, и этот год не исключение. Какие уникальные операции проводят врачи и как модернизируют объекты? Узнали в программе «Центральный регион» на СТВ. Минская областная клиническая больница – учреждение с двухвековой историей – является главным лечебным центром Минщины. Здесь развернута почти тысяча коек. Есть центр экстренной помощи, два здравпункта, консультативная поликлиника, полсотни отделений – сейчас это крупное многопрофильное учреждение.

Александр Линкевич, главный врач Минской областной клинической больницы:

Если говорить об оказании медицинской помощи, то, в первую очередь, у нас это помощь хирургического рода. Больше 60 % коечного фонда – это отделения хирургического профиля. Мы тесно взаимодействуем с Белорусским государственным медицинским университетом, на нашей базе располагается 11 кафедр, в том или ином виде представлены. И четыре республиканских центра – это центр реконструктивной микрохирургии, центр реконструктивной хирургии и колопроктологии, центр гипербарической оксигенации и гипербарической адаптации и центр андрологии. Ежегодно стационарную медицинскую помощь в областной больнице получают более 20 тысяч пациентов с различными заболеваниями. Поправить свое здоровье сюда приезжают не только белорусы, но и представители зарубежья.



Александр Линкевич:

Если мы говорим про микрохирургию, то Минская областная клиническая больница – единственное учреждение в республике своего рода, которое занимается оказанием медицинской помощи пациентам при травматической ампутации сегментов конечностей или конечностей. Это наша микрохирургия. Если мы говорим про реконструктивную хирургию и колопроктологию, пациенты, которые имеют проблемы, патологии толстого кишечника, они тоже оперируются у нас, со всей республики. Переподготовка специалистов для работы в барокамере для Республики Беларусь осуществляется в стенах тоже Минской областной клинической больницы, на базе нашего центра гипербарической оксигенации и гипербарической адаптации.