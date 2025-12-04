В сегодняшних реалиях нам необходимо создавать конкурентоспособную продукцию – делегат ВНС

Итак, предстоящее Всебелорусское народное собрание – уникальная в мировом масштабе площадка для принятия коллективных решений о будущем страны. С какими идеями, предложениями и видением этой стратегии приедут в Минск делегаты со всех регионов и разных профессиональных сфер? И именно их взвешенное мнение и профессиональный опыт лягут в основу судьбоносных решений, которые определят курс развития Беларуси на годы вперед, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди делегатов немало и молодых людей – тех, кто делает первые шаги в экономике или науке, но уже отлично понимают в каком направлении двигаться.

Полсотни страниц, больше сотни пометок на полях. Лиана Шустова – молодой ученый, депутат Могилевского горисполкома и делегат VII Всебелорусского народного собрания – готовится к обсуждению главного прогнозного документа. Аудитория – первокурсники Белорусского государственного университета пищевых и химических технологий. Важные тезисы диалога касаются каждого белоруса.

Лиана Шустова, аспирантка Белорусского государственного университета пищевых и химических технологий, делегат VII Всебелорусского народного собрания:

В программе заложены такие основные направления, как развитие ее потенциала. О чем это может говорить? Это именно о том, чтобы идеи, которые появляются у молодежи, они могли быть реализованы. Для этого будут создаваться различные советы молодежные, которые будут обсуждать, утверждать, также принимать какие-то меры. Также это поддержка предпринимательства молодежного и развития семейного бизнеса. Ну и, конечно же, это комфортная среда для жизни молодежи.