Ангиограф за миллион евро просто стоял – прокуратура выяснила, почему сложно записаться на исследования

Новости Беларуси. Медицина – важная составляющая безопасности государства. Без здоровой нации никакой экономики не будет, об этом заявил глава государства на совещании по вопросам здравоохранения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Александр Лукашенко анонсировал это мероприятие еще во время Послания народу и парламенту. Тогда Президент предупредил, что в ближайшее время здравоохранение ждет настоящая встряска.

Хотя в первую очередь человек сам в ответе за свое здоровье, крайне важно онкозаболевание обнаружить на ранних стадиях. Тем более что белорусами создана вакцина от рака. При использовании нового препарата вместе с химиотерапией время до прогрессирования болезни увеличивается в 2,5 раза, а у 40 % людей наблюдается длительный период без ухудшения ситуации. Лукашенко – Каранику: вы у нас светило, онколог. Это нормально, когда женщина умирает от рака груди и шейки матки? Подробнее.

Это замечание, не только губернатору Каранику, а всем присутствующим на совещании. В медицине на всех уровнях должен быть порядок! Пытаться все беды спихнуть на министра Пиневича ошибочно. Лукашенко о здравоохранении: «Запомните, я ни перед чем не остановлюсь. И порядок здесь будет наведен».

Большую ревизию здравоохранения по поручению Президента провели не без основания. Есть много нареканий: низкое качество оказания медпомощи, простаивание дорогостоящего оборудования и даже злоупотребление служебным положением. Генпрокурор Швед докладывает, что это одна из самых коррумпированных сфер. По итогам 2022-го и 2023 годов уже возбуждено более 60 уголовных дел.

Ольга Светлицкая, доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии БЕЛМАПО:

Была также выделана такая проблема, как сложность с записью на определенные виды исследования: ультразвуковое исследование или ФГДС, КТ, МРТ. Мы посетили 81 учреждение. И, к сожалению, вынуждены признать, что есть такие области, стационары, где действительно сложно попасть на подобное исследование. В ряде случаев там причины достаточно объективные: отсутствие работников или их перегруженность.

Бесспорно, на многое можно найти подходящее объяснение. Но здесь главное – вовремя устранить имеющиеся пробелы. Собственно, в таком ключе разворачивалась история в Минской областной клинической больнице. Год назад в учреждении появился второй ангиограф. Но запустить в работу комплекс сразу не удалось.

Александр Линкевич, главный врач Минской областной клинической больницы:

Была некоторая заминка, связанная с тем, что оборудование было поставлено не совсем той размерности, которая нам необходима. Были проведены ремонтные работы, монтаж оборудования.

О том, что дорогостоящее оборудование (его стоимость – более миллиона евро) не используется, прокуратуре стало известно в ходе проверки. Больнице определи срок для решения проблемы. В марте 2023 года комплекс начал обследовать первых пациентов.