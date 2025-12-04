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Фермеры в Греции вновь проводят масштабную акцию протеста

04 декабря 2025 17:15
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Отстоять, во всех смыслах, свои права пытаются греческие фермеры. Вместо работы в поле они вынуждены были выехать на масштабную акцию протеста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 4 тысяч тракторов с утра заблокировали дороги как минимум в трех провинциях. Хотя эта цифра, как и география забастовки, разрастается с каждым часом. Возмущение фермеров вызвали задержки выплат финансовой помощи, рост затрат на производство и низкие закупочные цены на сельхозпродукцию. 

Аграрии требуют возобновить выплаты субсидий, которые были отменены из-за расследования фактов коррупции в правительственной организации, отвечающей за распределение помощи. Если этого не произойдет, то многие хозяйства могут не пережить эту зиму. 

Фермеры в Греции вновь проводят масштабную акцию протеста-2

Кто так относится к фермеру? Вы будете есть, если он перестанет производить? Как молодые люди могут работать в поле в таких условиях? Вы, сидящие во власти просто заставляете их покинуть свою деревню и уехать за границу. В греческой провинции для фермеров ничего уже ничего нет для лучшего будущего. Проявите хоть немного интереса все вы, кто в Парламенте, в органах местного самоуправления, на ключевых должностях.

Фермеры планируют продлить блокаду минимум до воскресенья и до этого не намерены вступать в переговоры с правительством. А в понедельник они собираются перекрыть один из крупнейших портов Греции. К этой акции обещали присоединиться и рыбаки, которые закроют к нему доступ с моря. 

# Греция # Протесты

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