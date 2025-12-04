Фермеры в Греции вновь проводят масштабную акцию протеста

Отстоять, во всех смыслах, свои права пытаются греческие фермеры. Вместо работы в поле они вынуждены были выехать на масштабную акцию протеста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 4 тысяч тракторов с утра заблокировали дороги как минимум в трех провинциях. Хотя эта цифра, как и география забастовки, разрастается с каждым часом. Возмущение фермеров вызвали задержки выплат финансовой помощи, рост затрат на производство и низкие закупочные цены на сельхозпродукцию.

Аграрии требуют возобновить выплаты субсидий, которые были отменены из-за расследования фактов коррупции в правительственной организации, отвечающей за распределение помощи. Если этого не произойдет, то многие хозяйства могут не пережить эту зиму.