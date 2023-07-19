Профессия – спасать жизни. Познакомились с лучшими хирургами Минской областной клинической больницы

Минская областная клиническая больница – здесь 24/7 оказывается высококачественная помощь. Около 300 врачей и тысячи спасенных жизней. Эндоскопия, кардио- и нейрохирургия. Сколько операций здесь проводят в год и какие новые технологии применяют на практике? Узнаем в программе «Центральный регион» на СТВ.

Нейро- и микрохирургия, эндоскопия и андрология. Здесь оказывают оперативную помощь по всевозможным возникающим вопросам. Тысячи успешных операций в год.

Марина Маковская, и.о заведующего хирургическим отделением № 1 Минской областной клинической больницы:

Хирургическая служба областной больницы представлена двумя хирургическими отделениями – первым и вторым. Мы занимаемся как экстренной, так и плановой хирургической помощью. Реконструктивные операции на пищевом отделе желудка, лапароскопические и реконструктивные операции на желчевыводящих путях. Мы занимаемся лапароскопическим дренированием кист огромных в животе. Также при экстренной патологии владеем лапароскопическим ушиванием хронических перфоративных язв. Есть отделение гнойной хирургии, у нас есть отделение сосудистой хирургии, микрохирургии, проктологии. Все это составляет нашу большую хирургическую службу. Кадры. Им особое внимание. В профессионалах заинтересованы. Ежегодно здесь встречают молодых специалистов. Есть система наставничества.

Попала я сюда на операцию по удалению желчного пузыря. И попала к очень хорошим специалистам, очень благодарна им. Они действительно здесь есть, они есть у нас в республике. Очень хорошо относятся к пациентам. Здесь замечательные люди, замечательный персонал медицинский. И младший персонал. Все очень внимательны, отзывчивы. Очень им благодарна. Операция была не очень легкой, но перенеслась хорошо, постоперационный восстановительный период прошел. Все замечательно, сегодня иду на выписку. Очень довольна.

Александр Линкевич, главный врач Минской областной клинической больницы:

У нас достаточно молодой коллектив. Молодые заведующие, активные, амбициозные. Которые хотят развиваться и глядя на которых равняются и в том числе сотрудники отделений, которыми они руководят. На сегодня в нашей больнице работают порядка 1 590 человек, из них около 300 человек – это именно врачи. К нам хотят приходить на работу. Это не просто так, потому что люди видят и отношение к ним, и впечатлены тем объемом медицинской помощи, оснащением больницы, которое они могут использовать в своей работе. Алексей Довнар – молодой специалист-хирург. Закончил Витебский государственный медицинский университет. В областной больнице всего 1,5 года, но четко знает свою работу, заинтересован в профессиональном росте. Свою карьеру здесь планирует продолжать.

Алексей Довнар, врач-хирург Минской областной клинической больницы:

В детстве пришлось много поболеть, много находился в больницах, еще тогда мне казалось это все интересным. Потом, во время учебы в школе и в последующем интересовали естественные науки. Как-то так получилось, что решил поступать в медицинский университет. Хирургическое направление меня всегда интересовало в плане мануальных навыков. И в том, что ты практически всегда видишь результат своей работы в ближайшее время. Тебе не нужно ждать каких-то отдаленных результатов. Не всегда, конечно, но в большинстве случаев. Проходил интернатуру на базе Минской областной клинической больнице, потом проходил отработку в Дзержинском районе. И после отработки устроился на работу в Минскую областную клиническую больницу. В нашем отделении мы занимаемся различными типами операций. В общей хирургии есть специализации по болезням пищевода, лечение сужение пищевода различной этиологии, реконструктивные операции на гепатобилиарной системе, также реконструкции и операции на желудке и 12-перстной кишке, связанные с осложнениями язвенной болезни. Мне все нравится, отличный коллектив, прекрасная заведующая. И буквально каждый день ты можешь перенимать этот опыт, учиться чему-то новому, наблюдать за тем, как работают профессионалы своего дела. И это очень помогает, и, я считаю, так и надо развиваться.

Утро, день, вечер, ночь. Несмотря на время суток и пору года, помощь оказывается без перерыва. Святая святых – операционная. Светло, стерильно. Нам разрешили, соблюдая все меры санитарии, понаблюдать на расстоянии за работой Анатолия Чеславовича Шулейко.

Анатолий Шулейко, заведующий кафедрой хирургии БелМАПО:

Сейчас мы оперируем пациента с хроническим панкреатитом, это сейчас стала довольно частая патология. В следствии острого панкреатита, иногда – злоупотребления алкоголем или другими продуктами некачественными возникает хроническое воспаление поджелудочной железы, характеризующееся выраженным болевым синдромом. Пациенты не могут жить из-за болевых ощущений, часто поступают в больницы. В нашем случае у пациента кроме болевого синдрома развилась полная непроходимость 12-перстной кишки, он не может питаться, теряет вес. Анатолий Чеславович – практикующий хирург. А еще является заведующим кафедрой хирургии Белорусской медицинской академии последипломного образования. Панкреатит – как раз тема его диссертации.

Анатолий Шулейко:

Давно занимаюсь этим вопросом, более 10 лет. На опыте клинике и лично уже более 700 операций за последние 10 лет. Поэтому имеем, вероятно, самый большой опыт. Может быть, не только в нашей республике. С неплохими результатами. Внедрили новые технологии, новые операции, получили патенты. Вот, в общем-то, пропагандируем наши подходы в хирургии поджелудочной железы на всех уровнях. И в стране, и за любыми рубежами. К слову, о кафедрах. Областная больница является базой шести, начиная от травматологии и урологии, заканчивая хирургией и физиотерапией. Но вся ставка на практику.

Александр Линкевич:

Большое подспорье в нашей работе для специалистов, которые могут в любой момент проконсультироваться по любому сложному вопросу в непонятном случае. В том числе наших пациентов, которые приезжают к нам для получения высококвалифицированной медицинской помощи не только из разных населенных пунктов, уголков Минской области. К нам приезжают люди со всей нашей Республики Беларусь. И даже из-за рубежа. На кафедрах изучают все более предметно и детально. Проходят необычные случаи и прорабатывают выходы из непредвиденных ситуаций. Анатолий Шулейко:

Направлением кафедры, безусловно, является клиническая работа с пациентами. Мы работаем на базе Минской областной клинической больницы и не разделяем судьбу свою без этой больницы. Работаем в тесной взаимосвязи, потому что почти все сотрудники кафедры в начале были врачами этой больницы, в том числе я. Затем эта работа на кафедре. И активно работаем, вместе взаимодействуем. Достаточно сказать, что почти все сотрудники кафедры дежурят в больнице, хотя это непросто совмещать. Ночная работа.

Влада Родовская, корреспондент:

Как я понимаю, на кафедру попадают лучшие из лучших, которые могут передавать знания другим врачам. Анатолий Шулейко:

У каждого свой путь. Но вот у нас на кафедре нет ни одного специалиста, который пришел бы со школьной доски, с университета и сразу начал бы учиться в аспирантуре, стал бы каким-то ученым. Например, я перед кафедрой проработал на районе 12 лет. Потом работал в этой больнице врачом-хирургом, организатором здравоохранения. Работал в Минске, в Университете по здравоохранению. И только потом жизнь повернула в сторону науки, стал интересоваться наукой, не только практикой. Так и многие специалисты наши. Все в начале были практиками, получили хорошую базу. Безусловно, понимая, что останавливаться на этом нельзя, стали развиваться в научном плане. Потому что без науки сейчас как-то развиваться, дальше куда-то двигаться невозможно. Кафедра без клиники – это пустое дело, пустое место. Соответственно, опять же, без науки развитие какое-то невозможно. Действительно, активно внедряем наши научные разработки в практику. Можем совершенно смело выступить на любом форуме, доложить результаты, не боясь, так сказать, вопросов сложных или ответов каких-то. В общем-то, развиваемся. Развиваемся тесно наука-практика. Нет другого пути.

Еще одно направление – пластическая и эстетическая микрохирургия. Лечение послеожоговых рубцов и дефектов тканей. В операционных возвращают приятный вид телу и лицу.

Егор Боровик, заместитель главного врача по хирургической помощи Минской областной клинической больницы:

Пластическая хирургия у нас представлена великолепными кадрами, которые могут оказывать вот это вот направление оказания помощи по и эстетической, и пластической хирургии в том числе. Оно одно из самых известных в стране. И тот спектр помощи, которая оказывается по некоторым вопросам здесь, не оказывается нигде. И это причем начиная от рутинных плановых операций, это экстренная помощь – травмы, впервые реплантация руки, кисти была произведена здесь. Рядом с опытными профессионалами молодые кадры.