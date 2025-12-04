Любецкая: программа соцэкономразвития – это ещё один механизм укрепления нашего государства

Эффективное противостояние санкционной политике, обеспечение технологического суверенитета, импортозамещение – вот основные тренды в белорусской экономике. И это то, что необходимо масштабировать на ближайшие годы. Вне всяких сомнений, эти позиции станут предметом коллективной дискуссии в ходе важнейшего общественно-политического события, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Повестка второго заседания VII Всебелорусского народного собрания будет насыщенной и стратегической. Это и Послание Президента народу и парламенту, и утверждение новой программы социально-экономического развития на предстоящую пятилетку.

В этом контексте делегаты ВНС обсудят 7 ключевых приоритетов проекта развития Беларуси до 2030 года. Среди них – демографическая безопасность, рост конкурентоспособности, развитие человеческого потенциала. Ставка также на сильные регионы, ускорение технологического развития и цифровую трансформацию. Светлана Любецкая, судья Конституционного судя Беларуси, делегат VII Всебелорусского народного собрания:

Это публичное открытое обсуждение повестки, внесение предложений в проект программы социально-экономического развития – это и есть та реализация в жизни высокого статуса Всебелорусского народного собрания. Конечно, с конституционной точки зрения – это еще один элемент, механизм укрепления конституционного строя нашего государства. Это реализация конституционных целей и задач, которые ставятся перед нашим государством. И то внимание и интерес, которое сегодня уделяется подготовке очередного заседания Всебелорусского народного собрания подтверждает, что этот институт воспринят в обществе, на него возлагаются очень серьезные надежды. И это вера в то, что государство исполнит свои задачи во взаимодействии с обществом.