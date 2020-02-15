Прямой эфир

«Можем сказать, что мы серьезная европейская клиника»: как и чем лечат в Минской областной больнице

15 февраля 2020 17:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Минская областная клиническая больница. Какие обновления произойдут здесь в ближайшее время, рассказываем в программе «Центральный регион».

«Можем сказать, что мы серьезная европейская клиника»: как и чем лечат в Минской областной больнице-1

Агрогородок Лесной. Здесь расположен основной лечебный центр региона. Областная клиническая больница сегодня – это 3 корпуса, четыре десятка отделений, а также 1 000 врачей и медицинских работников.

На переоснащение и закупку нового оборудования Президент Республики Беларусь распорядился направить больницам и поликлиникам Минской области 20 миллионов рублей.

Александр Линкевич, главный врач Минской областной клинической больницы:
Безусловно, это большое подспорье нашей больнице. Большое спасибо нашему руководству за то, что такая возможность отыскалась, и наши просьбы были услышаны. В первую очередь, мы эти средства планируем направить на оснащение операционного блока урологического отделения, где в настоящее время идет ремонт.

«Можем сказать, что мы серьезная европейская клиника»: как и чем лечат в Минской областной больнице-4

Павлу Милошевскому 34 года. Он самый молодой заведующий урологическим отделением. В областной больнице сперва набирался опыта в качестве врача, а последние полтора года совершенствуется в новой должности.

Павел Милошевский, заведующий урологическим отделением Минской областной клинической больницы:
Само наше направление – это малоинвазивная хирургия, мы развиваем активно лапароскопию. Мы являемся сейчас лидерами лапароскопии в оказании помощи пациентам в республике. Опять же – малоинвазивные эндоскопические все методы исследования. Происходит дистанционное дробление камней у пациентов. Пациентам с мочекаменными болезнями мы можем предложить и любые другие методы малоинвазивные. Это чрескожная пункционная нефролитотрипсия, контактная литотрипсия ретроградная, лапароскопия тоже применима. Это основное, чем мы сейчас занимаемся. Плюс к этому у нас планируются серьезные реконструкции – ремонт нашего урологического оперблока, где будут три операционных зала с современнейшим оборудованием. Я надеюсь, с помощью этого мы еще больше сможем осилить в этих новых методах. Сейчас мы можем сказать, что мы довольно-таки серьезная европейская клиника, которая выполняет практически все методы лечения пациентов – как эндоскопически, лапароскопически. И открыто – конечно, этот сегмент остается.

«Можем сказать, что мы серьезная европейская клиника»: как и чем лечат в Минской областной больнице-7

Уже сейчас урологическое отделение – одно из эффективнейших в стране. Врачи, стаж которых исчисляется десятками лет, разбираются во всех тонкостях своего дела до мелочей, но всё равно не перестают ставить себя на место пациентов и искать для них лучшие методы лечения. Валерий Лелюк занимается литотрипсией – разрушением камней в мочевой системе при помощи ультразвуковых волн.

«Можем сказать, что мы серьезная европейская клиника»: как и чем лечат в Минской областной больнице-10

Валерий Лелюк, врач-уролог кабинета дистанционной литотрипсии Минской областной клинической больницы:
Ситуация достаточно управляема, спокойно переносится. Никаких нет истерик, криков и движения рук. То есть это нормальная, обыденная для нас в течение многих лет, выполняемая в нашей клинике, процедура.

«Можем сказать, что мы серьезная европейская клиника»: как и чем лечат в Минской областной больнице-13

Александр Линкевич:
Кроме того, за счет этих денежных средств мы планируем закупить новый аппарат КТ на 128 срезов, разместить его в приемном отделении, что будет правильно с точки зрения логистики пациентов. Потому что в приемное отделение поступают пациенты тяжелые. Пациенты, которые нуждаются в данном исследовании – в проведении компьютерной томографии – в первую очередь, вне очереди. И размещение аппарата КТ в приемном отделении улучшит и качество, и доступность медицинской помощи данной категории пациентов.

«Можем сказать, что мы серьезная европейская клиника»: как и чем лечат в Минской областной больнице-16

Всё большую значимость с каждым годом приобретает радиоизотопная диагностика. То есть пациенту даётся радиоактивный препарат в строгой дозировке. Таким образом, с помощью специального оборудования выявляются очаги многих скрытых болезней.

«Можем сказать, что мы серьезная европейская клиника»: как и чем лечат в Минской областной больнице-19

Александр Линкевич:
Данный метод исследования менее инвазивный, чем другие методы, имеет гораздо меньше побочных эффектов. Но в то же время он по своей информативности занимает лидирующие позиции.

«Можем сказать, что мы серьезная европейская клиника»: как и чем лечат в Минской областной больнице-22

Обновление ожидает и клинико-диагностическую лабораторию. Специальное оборудование значительно усовершенствует работу медиков при проведении анализа крови.

Александр Линкевич:
Это очень современное и высокотехнологичное оборудование, которое позволяет определять многие параметры в крови пациента с высокой точностью и с высокой степенью достоверности. Такое оборудование в нашей стране достаточно редкое. И возможность его приобрести у нас появляется только вот с наличием этих денежных средств. Также за счет этого фонда мы планируем приобрести интероперационый КТ-аппарат для проведения исследований головного мозга в ходе проведения нейрохирургической операции непосредственно. Что также улучшит качество, повысит уровень нашей нейрохирургии.

«Можем сказать, что мы серьезная европейская клиника»: как и чем лечат в Минской областной больнице-25

1 января был дан старт новому проекту технической помощи Минска и Белостока.

Александр Линкевич:
Это программа трансграничного сотрудничества между тремя странами – Беларусь, Украина и Польша, – которое проводится с 2016 по 2021 годы. И в рамках этой программы нашей больнице выделяется порядка миллиона евро на закупку необходимого нам оборудования для наших пациентов. С 1 января, действительно, стартовал проект, который рассчитан на 2020-2021 годы. И при успешном завершении этого проекта мы планируем приобрести ангиографический комплекс для выполнения вмешательства на сердечно-сосудистой системе, на сердце и на периферические сосуды для выполнения так называемых гибридных операций.

«Можем сказать, что мы серьезная европейская клиника»: как и чем лечат в Минской областной больнице-28

Благодаря усилиям наших специалистов, эта программа получила подтверждение и выделение финансирования на закупку необходимого нам оборудования. В настоящий момент также проводятся ремонтные работы по подготовке помещения для размещения этого оборудования. В рамках этого проекта предусмотрены ряд семинаров, встреч совместных с польской стороной, выезды в госпиталь нашего партнера – Воеводская больница им. Я. Снядецкого в Белостоке, и прием специалистов с польской стороны для обмена опытом.

«Можем сказать, что мы серьезная европейская клиника»: как и чем лечат в Минской областной больнице-31

Пока ещё только готовится к обмену опытом за рубежом Анастасия Гольштейн. Молодой врач функциональной диагностики в больнице всего полгода. Сюда пришла по распределению из Гомельского медицинского университета. Кажется, лучших условий для реализации потенциала для молодого специалиста придумать сложно.

«Можем сказать, что мы серьезная европейская клиника»: как и чем лечат в Минской областной больнице-34

Анастасия Гольштейн, врач функциональной диагностики Минской областной клинической больницы:
Очень много методик. Как основные методики, которые есть в обычных больницах плюс новые методики. Например, электронейрография. Эта методика есть не в каждой больнице, не в каждом частном центре. Я в дальнейшем еще собираюсь ее освоить – она довольно-таки сложная и перспективная. В этом отделении мне нравится работать. Я готова здесь остаться и учиться – повышать свою квалификацию и переносить сюда опыт других коллег.

«Можем сказать, что мы серьезная европейская клиника»: как и чем лечат в Минской областной больнице-37

«Можем сказать, что мы серьезная европейская клиника»: как и чем лечат в Минской областной больнице-39

Александр Линкевич:
Перспективы всегда есть. Минская областная клиническая больница имеет богатую историю, достаточно хорошие традиции. Конечно, есть и ряд проблем, которые мы будем решать с помощью и властей, в том числе. Одна из острых проблем, которая сейчас стоит перед нами – это вопрос площадей. Потому что в данных корпусах нашей больницы размещаются пациенты с 1975 года. За это время понятно, что появилось множество различных методик лечения, многие направления в медицине появились. И все это требует достаточно серьезных условий для размещения.

И поэтому сейчас большая проблема – это строительство нового корпуса для размещения наших же подразделений в современных, комфортных условиях и для пациентов, и для врачей. Что позволит оказывать медицинскую помощь еще более качественно. Сейчас мы проводим ряд встреч, переговоров с возможными проектантами, чтобы к концу года выйти на проект нового корпуса. И дальше мы будем работать с тем, чтобы его все-таки построить.

# Больницы Минска # Здоровье # Александр Линкевич # Павел Милошевский # Валерий Лелюк # Анастасия Гольштейн

Другие новости рубрики

Все новости
Под Минском появился дополнительный «карантин» для прибывших из Китая студентов
14 февраля 2020 11:18

Под Минском появился дополнительный «карантин» для прибывших из Китая студентов

Врач: «За раз мы должны съедать не более 150-200 граммов пищи»
13 февраля 2020 10:22

Врач: «За раз мы должны съедать не более 150-200 граммов пищи»

Вплоть до рака желудка. Чем опасны снюсы
12 февраля 2020 12:04

Вплоть до рака желудка. Чем опасны снюсы