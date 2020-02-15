«Можем сказать, что мы серьезная европейская клиника»: как и чем лечат в Минской областной больнице

Минская областная клиническая больница. Какие обновления произойдут здесь в ближайшее время, рассказываем в программе «Центральный регион».

Агрогородок Лесной. Здесь расположен основной лечебный центр региона. Областная клиническая больница сегодня – это 3 корпуса, четыре десятка отделений, а также 1 000 врачей и медицинских работников. На переоснащение и закупку нового оборудования Президент Республики Беларусь распорядился направить больницам и поликлиникам Минской области 20 миллионов рублей. Александр Линкевич, главный врач Минской областной клинической больницы:

Безусловно, это большое подспорье нашей больнице. Большое спасибо нашему руководству за то, что такая возможность отыскалась, и наши просьбы были услышаны. В первую очередь, мы эти средства планируем направить на оснащение операционного блока урологического отделения, где в настоящее время идет ремонт.

Павлу Милошевскому 34 года. Он самый молодой заведующий урологическим отделением. В областной больнице сперва набирался опыта в качестве врача, а последние полтора года совершенствуется в новой должности. Павел Милошевский, заведующий урологическим отделением Минской областной клинической больницы:

Само наше направление – это малоинвазивная хирургия, мы развиваем активно лапароскопию. Мы являемся сейчас лидерами лапароскопии в оказании помощи пациентам в республике. Опять же – малоинвазивные эндоскопические все методы исследования. Происходит дистанционное дробление камней у пациентов. Пациентам с мочекаменными болезнями мы можем предложить и любые другие методы малоинвазивные. Это чрескожная пункционная нефролитотрипсия, контактная литотрипсия ретроградная, лапароскопия тоже применима. Это основное, чем мы сейчас занимаемся. Плюс к этому у нас планируются серьезные реконструкции – ремонт нашего урологического оперблока, где будут три операционных зала с современнейшим оборудованием. Я надеюсь, с помощью этого мы еще больше сможем осилить в этих новых методах. Сейчас мы можем сказать, что мы довольно-таки серьезная европейская клиника, которая выполняет практически все методы лечения пациентов – как эндоскопически, лапароскопически. И открыто – конечно, этот сегмент остается.

Уже сейчас урологическое отделение – одно из эффективнейших в стране. Врачи, стаж которых исчисляется десятками лет, разбираются во всех тонкостях своего дела до мелочей, но всё равно не перестают ставить себя на место пациентов и искать для них лучшие методы лечения. Валерий Лелюк занимается литотрипсией – разрушением камней в мочевой системе при помощи ультразвуковых волн.

Валерий Лелюк, врач-уролог кабинета дистанционной литотрипсии Минской областной клинической больницы:

Ситуация достаточно управляема, спокойно переносится. Никаких нет истерик, криков и движения рук. То есть это нормальная, обыденная для нас в течение многих лет, выполняемая в нашей клинике, процедура.

Александр Линкевич:

Кроме того, за счет этих денежных средств мы планируем закупить новый аппарат КТ на 128 срезов, разместить его в приемном отделении, что будет правильно с точки зрения логистики пациентов. Потому что в приемное отделение поступают пациенты тяжелые. Пациенты, которые нуждаются в данном исследовании – в проведении компьютерной томографии – в первую очередь, вне очереди. И размещение аппарата КТ в приемном отделении улучшит и качество, и доступность медицинской помощи данной категории пациентов.

Всё большую значимость с каждым годом приобретает радиоизотопная диагностика. То есть пациенту даётся радиоактивный препарат в строгой дозировке. Таким образом, с помощью специального оборудования выявляются очаги многих скрытых болезней.

Александр Линкевич:

Данный метод исследования менее инвазивный, чем другие методы, имеет гораздо меньше побочных эффектов. Но в то же время он по своей информативности занимает лидирующие позиции.

Обновление ожидает и клинико-диагностическую лабораторию. Специальное оборудование значительно усовершенствует работу медиков при проведении анализа крови. Александр Линкевич:

Это очень современное и высокотехнологичное оборудование, которое позволяет определять многие параметры в крови пациента с высокой точностью и с высокой степенью достоверности. Такое оборудование в нашей стране достаточно редкое. И возможность его приобрести у нас появляется только вот с наличием этих денежных средств. Также за счет этого фонда мы планируем приобрести интероперационый КТ-аппарат для проведения исследований головного мозга в ходе проведения нейрохирургической операции непосредственно. Что также улучшит качество, повысит уровень нашей нейрохирургии.

1 января был дан старт новому проекту технической помощи Минска и Белостока. Александр Линкевич:

Это программа трансграничного сотрудничества между тремя странами – Беларусь, Украина и Польша, – которое проводится с 2016 по 2021 годы. И в рамках этой программы нашей больнице выделяется порядка миллиона евро на закупку необходимого нам оборудования для наших пациентов. С 1 января, действительно, стартовал проект, который рассчитан на 2020-2021 годы. И при успешном завершении этого проекта мы планируем приобрести ангиографический комплекс для выполнения вмешательства на сердечно-сосудистой системе, на сердце и на периферические сосуды для выполнения так называемых гибридных операций.

Благодаря усилиям наших специалистов, эта программа получила подтверждение и выделение финансирования на закупку необходимого нам оборудования. В настоящий момент также проводятся ремонтные работы по подготовке помещения для размещения этого оборудования. В рамках этого проекта предусмотрены ряд семинаров, встреч совместных с польской стороной, выезды в госпиталь нашего партнера – Воеводская больница им. Я. Снядецкого в Белостоке, и прием специалистов с польской стороны для обмена опытом.

Пока ещё только готовится к обмену опытом за рубежом Анастасия Гольштейн. Молодой врач функциональной диагностики в больнице всего полгода. Сюда пришла по распределению из Гомельского медицинского университета. Кажется, лучших условий для реализации потенциала для молодого специалиста придумать сложно.

Анастасия Гольштейн, врач функциональной диагностики Минской областной клинической больницы:

Очень много методик. Как основные методики, которые есть в обычных больницах плюс новые методики. Например, электронейрография. Эта методика есть не в каждой больнице, не в каждом частном центре. Я в дальнейшем еще собираюсь ее освоить – она довольно-таки сложная и перспективная. В этом отделении мне нравится работать. Я готова здесь остаться и учиться – повышать свою квалификацию и переносить сюда опыт других коллег.