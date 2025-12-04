Такое впечатление, что европейцы спешат: кто сильнее опозорится на глазах изумленной публики – Муковозчик

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

В последнее время у меня такое впечатление, что европейцы прям спешат: кто сильнее опозорится на глазах изумленной публики. В Литве, к примеру, создали специальную группу, не поверите, «для восстановления дипломатических отношений с Китаем». И ее руководитель сходу рванул рубаху: «Проводимая до сих пор так называемая политика ценностей была политикой, наносящей ущерб Литве». Во как.

И грустно продолжил: «Наши предприниматели не могут даже получить в Литве китайские визы, не говоря уже о налаживании экономического сотрудничества». А мы же давно говорили, и всем соседям в том числе: западные ценности – не наши ценности!

А на самом деле групп надо бы собрать две, но попроще. Одна бы разыскала по Европе всех ландсбергисов и отвезла их в Пекин – мол, вот: что хотите, то и делайте. А другая уже сейчас занялась бы вопросом объяснения китайцам, как литовская нация ухитрилась лечь под ландсбергисов. И непосед. И позволить им рот открывать от своего имени. Подробности здесь.