Наталья Петкевич встретилась с почётным консулом Беларуси в Швейцарии – что обсудили?

Беларусь и Швейцария – две живописные страны, которым удается выстраивать успешное торгово-экономическое сотрудничество. Подробнее о нем говорили в Минске. Заместитель премьер-министра Наталья Петкевич встретилась с почетным консулом нашей страны в Люцерне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере здравоохранения, фармацевтической промышленности. Затронули вопросы культурного обмена, включая область дизайна. Есть взаимная заинтересованность и в развитии совместных бизнес-проектов.

Наталья Петкевич также выразила благодарность господину Бейлеру за содействие в позитивном для Беларуси решении по линии Международной федерации лыжного спорта и сноуборда и возможность белорусским спортсменам выступать на международных турнирах в нейтральном статусе.

В рамках визита Германн Александер Бейелер уже посетил Витебск. Запланирован ряд встреч в Минске. Основная цель рабочей поездки – содействие поддержанию и развитию конструктивного диалога между странами в условиях санкционного давления и нестабильной геополитической обстановки.