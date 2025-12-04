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Быть на связи – так легко! Цифровой оператор Life представил Беларуси обновленный имидж

04 декабря 2025 18:10
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Быть на связи – так легко. Цифровой оператор Life представил Беларуси обновленный имидж. Последние годы стали для бренда периодом серьезной трансформации – от улучшения качества сети до создания новых тарифных решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ребрендинг стал естественным шагом в развитии компании.

А какие изменения ждут белорусских абонентов одного из крупнейших операторов связи страны – репортаж Даниила Дроботова.

Быть на связи – так легко! Цифровой оператор Life представил Беларуси обновленный имидж-2

Открытость с клиентами и легкость в использовании – такого курса придерживается Life на протяжении своей истории. Логичным шагом в развитии цифрового оператора стал ребрендинг. В первую очередь изменения коснулись логотипа компании. Новый символ представили на выставке легкости.

Быть на связи – так легко! Цифровой оператор Life представил Беларуси обновленный имидж-4

Павел Максимов, блогер:
На самом деле задумка интересная. Вся выставка в необычном формате, воздушном. Ну и сам новый логотип связан с воздухом, с полетом, с легкостью. В целом интересно, масштабно, хорошо заморочились. Приятно быть частью этого события.

Но это не просто буква – символ имеет глубокий смысл. Логотип символизирует три образа: бумеранг, как сигнал, который отправляется и возвращается к пользователю; сердце – отражение эмпатии и человечности; и бабочка – как аллегория легкости. Обновленный стиль дополнил новый слоган – «Так легко», который передает главную миссию Life – удобство в цифровом мире.

Быть на связи – так легко! Цифровой оператор Life представил Беларуси обновленный имидж-6

Ребрендинг Life – это не просто внешние изменения. Бренд прошел путь от провайдера мобильной связи до цифрового оператора. Только за 11 месяцев 2025 года модернизация затронула более 3,5 тысяч базовых станций LTE, а услуги 4G стали доступны на 94 % территории страны. Компания запустила собственные IT-решения для бизнеса, обновила линейки продуктов, расширила торговую сеть, создала приложение, которое объединяет финансы, покупки и развлечения в единую экосистему.

Быть на связи – так легко! Цифровой оператор Life представил Беларуси обновленный имидж-8

Игорь Сосонкин, заместитель генерального директора по мобильной сети «Life»:
Как результат, качество голосовых услуг, услуг передачи данных по республике существенно изменилось, улучшилось. В первую очередь, это стало заметно за пределами крупных городов и в сельской местности. В свою очередь, сеть 4G активно развивается. Это сеть, которая представляет равный доступ всем операторам Республики Беларуси, представляя равное покрытие, высокие скорости.

Быть на связи – так легко! Цифровой оператор Life представил Беларуси обновленный имидж-10

Уже начали и поэтапное обновление салонов. Новые пространства – светлые, технологичные и удобные, с цифровыми экранами и продуманной навигацией. Компания создает атмосферу, в которой все работает на комфорт: от освещения до мебели. Бренд «Life» сегодня – это полтора миллиона довольных абонентов – ведь быть на связи «так легко!»

*На правах рекламы.

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