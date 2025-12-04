Быть на связи – так легко. Цифровой оператор Life представил Беларуси обновленный имидж. Последние годы стали для бренда периодом серьезной трансформации – от улучшения качества сети до создания новых тарифных решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ребрендинг стал естественным шагом в развитии компании.

Открытость с клиентами и легкость в использовании – такого курса придерживается Life на протяжении своей истории. Логичным шагом в развитии цифрового оператора стал ребрендинг. В первую очередь изменения коснулись логотипа компании. Новый символ представили на выставке легкости.

Павел Максимов, блогер:

На самом деле задумка интересная. Вся выставка в необычном формате, воздушном. Ну и сам новый логотип связан с воздухом, с полетом, с легкостью. В целом интересно, масштабно, хорошо заморочились. Приятно быть частью этого события.

Но это не просто буква – символ имеет глубокий смысл. Логотип символизирует три образа: бумеранг, как сигнал, который отправляется и возвращается к пользователю; сердце – отражение эмпатии и человечности; и бабочка – как аллегория легкости. Обновленный стиль дополнил новый слоган – «Так легко», который передает главную миссию Life – удобство в цифровом мире.