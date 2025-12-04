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БГТУ исполняется 95 лет! Поздравления в адрес студентов, преподавателей и руководства вуза направил Лукашенко

04 декабря 2025 18:26
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Белорусский государственный технологический университет – вуз, который готовит специалистов на все времена, принимает теплые слова в связи с юбилеем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поздравления в адрес студентов, преподавателей и руководства вуза направил Александр Лукашенко. Слова напутствия и благодарности в торжественной обстановке озвучил управляющий делами Президента – Юрий Назаров. 

БГТУ исполняется 95 лет! Поздравления в адрес студентов, преподавателей и руководства вуза направил Лукашенко-2

Вуз один из крупнейших в стране осуществляет подготовку кадров для ключевых отраслей экономики, обеспечивает устойчивое развитие и технологический суверенитет, безопасность страны. А благодаря труду нескольких поколений преподавателей, в БГТУ созданы передовые образовательные научные школы, которые известны своими разработками.

БГТУ исполняется 95 лет! Поздравления в адрес студентов, преподавателей и руководства вуза направил Лукашенко-4

Александр Баханович, первый заместитель министра образования Беларуси:
Флагман – это тот университет, который определяет вообще политику и тот стандарт подготовки специалистов для самых ведущих отраслей нашей экономики – нефтехимия, лесное хозяйство, полиграфическое и издательское дело. Те требования, которые сегодня предъявляются университету и наши ожидания – очень высоки.

БГТУ исполняется 95 лет! Поздравления в адрес студентов, преподавателей и руководства вуза направил Лукашенко-6

Авторитет Белорусского технического вуза признан далеко за пределами страны. Подтверждение тому – многочисленные партнеры на разных континентах. За последние годы в БГТУ запустили более десятка новых специальностей. В планах даже начать подготовку инженеров по авиа- и ракетостроению, разработке спутников.

# Образование в Беларуси # Юбилей # Александр Баханович

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