БГТУ исполняется 95 лет! Поздравления в адрес студентов, преподавателей и руководства вуза направил Лукашенко
Белорусский государственный технологический университет – вуз, который готовит специалистов на все времена, принимает теплые слова в связи с юбилеем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Поздравления в адрес студентов, преподавателей и руководства вуза направил Александр Лукашенко. Слова напутствия и благодарности в торжественной обстановке озвучил управляющий делами Президента – Юрий Назаров.
Вуз один из крупнейших в стране осуществляет подготовку кадров для ключевых отраслей экономики, обеспечивает устойчивое развитие и технологический суверенитет, безопасность страны. А благодаря труду нескольких поколений преподавателей, в БГТУ созданы передовые образовательные научные школы, которые известны своими разработками.
Александр Баханович, первый заместитель министра образования Беларуси:
Флагман – это тот университет, который определяет вообще политику и тот стандарт подготовки специалистов для самых ведущих отраслей нашей экономики – нефтехимия, лесное хозяйство, полиграфическое и издательское дело. Те требования, которые сегодня предъявляются университету и наши ожидания – очень высоки.
Авторитет Белорусского технического вуза признан далеко за пределами страны. Подтверждение тому – многочисленные партнеры на разных континентах. За последние годы в БГТУ запустили более десятка новых специальностей. В планах даже начать подготовку инженеров по авиа- и ракетостроению, разработке спутников.