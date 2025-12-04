БГТУ исполняется 95 лет! Поздравления в адрес студентов, преподавателей и руководства вуза направил Лукашенко

Белорусский государственный технологический университет – вуз, который готовит специалистов на все времена, принимает теплые слова в связи с юбилеем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поздравления в адрес студентов, преподавателей и руководства вуза направил Александр Лукашенко. Слова напутствия и благодарности в торжественной обстановке озвучил управляющий делами Президента – Юрий Назаров.