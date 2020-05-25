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Главврач Минской областной больницы о спонсорской помощи: «Поверьте, это очень и очень значительный объём»

25 мая 2020 19:34
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Новости Беларуси. Крупную партию средств индивидуальной защиты получили белорусские медики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Помощь спонсорская. 

Маски, инфракрасные термометры, защитные очки. Белорусским медикам передали помощь от одной из частных компаний

Главврач Минской областной больницы о спонсорской помощи: «Поверьте, это очень и очень значительный объём» -1

Главврач Минской областной больницы о спонсорской помощи: «Поверьте, это очень и очень значительный объём» -3

В составе груза 30 тысяч масок, 100 инфракрасных термометров и тысяча защитных очков. Его распределят между Минской областной и районной больницами, а также научно-практическим центром хирургии, трансплантологии и гематологии. Груз доставлен из Китая по запросу одной из частных компаний. 

Главврач Минской областной больницы о спонсорской помощи: «Поверьте, это очень и очень значительный объём» -6

Александр Линкевич, главный врач Минской областной клинической больницы:
За последнее время наша больница получила финансовых средств порядка 65 с половиной тысяч рублей от 10 различных организаций. Кроме денежных средств компании оказали нам помощь в виде средств индивидуальной защиты, материалов расходных на суму около 30 тысяч рублей. Поверьте, это очень и очень значительный объем помощи.

# Коронавирус # общество # Александр Линкевич # Фотофакт

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