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«Вылечили, поставили на ноги». Что мы знаем о Минской областной клинической больнице?

19 июля 2023 19:58
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Минская областная клиническая больница – здесь 24/7 оказывается высококачественная помощь. Около 300 врачей и тысячи спасенных жизней. Эндоскопия, кардио- и нейрохирургия. Сколько операций здесь проводят в год и какие новые технологии применяют на практике? Узнаем в программе «Центральный регион» на СТВ.

«Вылечили, поставили на ноги». Что мы знаем о Минской областной клинической больнице?-1

Агрогородок Лесной. Здесь располагается главный лечебный центр Минщины. Крупное многопрофильное учреждение. Полсотни отделений. В областной клинической больнице поправляют свое здоровье не только жители центрального региона, но страны и представители зарубежья.

«Вылечили, поставили на ноги». Что мы знаем о Минской областной клинической больнице?-4

Александр Линкевич, главный врач Минской областной клинической больницы:
Если углубляться в историю, то Минская областная клиническая больница уже здесь, на этом месте, в Боровлянах, в так называемом медицинском городке без малого 50 лет. С 1975 года мы располагаемся на территории наших корпусов. Понятно, что в то время была немножко другая позиция, другие подходы в здравоохранении. И за все эти годы Минская областная клиническая больница значительно приросла. И в диагностическом плане, диагностических возможностях. По диагностике различных направлений заболеваний. И в плане оказания лечебной помощи. На сегодня Минская областная клиническая больница – это 848 коек, 10 отделений хирургических, 7 отделений терапевтического профиля, 3 отделения реанимации и множество диагностических вспомогательных служб, которые позволяют пациента обследовать практически с головы до пят.

«Вылечили, поставили на ноги». Что мы знаем о Минской областной клинической больнице?-7

Здесь развернута почти 1 000 коек. Есть центр экстренной помощи, два здравпункта. Медперсонал… Мы пообщались с пациентами. Кстати, они сами к нам подходили, чтобы поблагодарить своих докторов за своевременную помощь и лечение.

«Вылечили, поставили на ноги». Что мы знаем о Минской областной клинической больнице?-10

Из Слуцка приехал сюда. Тоже в Слуцке лечили, хорошая больница в Слуцке у нас тоже. Я приехал сюда, помогли врачи. Очень хорошие врачи в этой больнице. Было плохо, приехал сюда с болями. Я уже на второй день себя почувствовал хорошо очень. И сама обстановка, и сами врачи. Вылечили, поставили на ноги.

«В общей урологии мы одни из лидеров». Чем еще может похвастаться Минская областная больница? Подробнее здесь.

# Учреждения здравоохранения # общество # Влада Родовская # Александр Линкевич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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