«Вылечили, поставили на ноги». Что мы знаем о Минской областной клинической больнице?

Минская областная клиническая больница – здесь 24/7 оказывается высококачественная помощь. Около 300 врачей и тысячи спасенных жизней. Эндоскопия, кардио- и нейрохирургия. Сколько операций здесь проводят в год и какие новые технологии применяют на практике? Узнаем в программе «Центральный регион» на СТВ.

Агрогородок Лесной. Здесь располагается главный лечебный центр Минщины. Крупное многопрофильное учреждение. Полсотни отделений. В областной клинической больнице поправляют свое здоровье не только жители центрального региона, но страны и представители зарубежья.

Александр Линкевич, главный врач Минской областной клинической больницы:

Если углубляться в историю, то Минская областная клиническая больница уже здесь, на этом месте, в Боровлянах, в так называемом медицинском городке без малого 50 лет. С 1975 года мы располагаемся на территории наших корпусов. Понятно, что в то время была немножко другая позиция, другие подходы в здравоохранении. И за все эти годы Минская областная клиническая больница значительно приросла. И в диагностическом плане, диагностических возможностях. По диагностике различных направлений заболеваний. И в плане оказания лечебной помощи. На сегодня Минская областная клиническая больница – это 848 коек, 10 отделений хирургических, 7 отделений терапевтического профиля, 3 отделения реанимации и множество диагностических вспомогательных служб, которые позволяют пациента обследовать практически с головы до пят.

Здесь развернута почти 1 000 коек. Есть центр экстренной помощи, два здравпункта. Медперсонал… Мы пообщались с пациентами. Кстати, они сами к нам подходили, чтобы поблагодарить своих докторов за своевременную помощь и лечение.