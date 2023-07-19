«В общей урологии мы одни из лидеров». Чем еще может похвастаться Минская областная больница?

Минская областная клиническая больница – здесь 24/7 оказывается высококачественная помощь. Около 300 врачей и тысячи спасенных жизней. Эндоскопия, кардио- и нейрохирургия. Сколько операций здесь проводят в год и какие новые технологии применяют на практике? Узнаем в программе «Центральный регион» на СТВ. «Вылечили, поставили на ноги». Что мы знаем о Минской областной клинической больнице? Читайте здесь.

Особенность больницы – база клиники урологии. Серьезная по оснащению. Для лечения и обследования по этому профилю есть и рентгено-урологический кабинет и операционный блок, а еще множество подразделений, помогающих осуществлять операции всевозможного спектра. И врачи, стаж которых уже давно исчисляется не годами, а десятками лет.

Александр Линкевич:

Взаимодействие наших урологических подразделений и кафедры урологии может послужить образцом именно вот такого взаимодействия в плане и клиники, оказания медицинской помощи пациентам. В плане помощи нашим врачам-специалистам. И в плане подготовки для врачей-специалистов из разных уголков нашей страны. Они приезжают на различные курсы повышения квалификации, которые проводятся специалистами кафедры на нашей базе. Они могут ознакомиться с теми наиболее современными, инновационными методами диагностики лечения заболеваний мочеполовой системы.

А недавно здесь прошло масштабное обновление. Теперь пациенты проходят реабилитацию в комфортных условиях. После лечения – покой. И пристальный контроль медиков.

Павел Милошевский, заведующий урологическим отделением № 1 Минской областной клинической больницы:

Есть шесть операционных залов, четыре из них рентгеновских залов. Два обычных операционных зала. Правда, они не обычные, они суперсовременные. В 2022 году завершилась реконструкция, мы обновили одну нашу рентген-операционную и наш оперблок, в котором также есть рентген-операционная и плюс еще два зала, в которых есть универсальное оборудование для выполнения всех современных эндоскопических, лапароскопических операций в урологии. И даже в одной из операционных у нас есть дапароскопическая 3D-стойка, в которой мы делаем серьезные лапароскопические операции. В общей урологии мы одни из лидеров в плане лапароскопии. Скажем, мы не только здесь развиваем, мы развиваем в других регионах нашей страны.

Александр Линкевич:

Проводя ремонтные работы, мы делали упор на то, что на нашей базе работает кафедра. И при проведении этих работ мы предусмотрели возможность трансляции изображения непосредственно из операционной в учебную аудиторию, чтобы курсантов, скажем, ввели во все тонкости, нюансы проведения оперативных вмешательств.

Основное направление – малоинвазивные операции. Так называемая «хирургия одного дня» . Возможность сокращения сроков госпитализации, реабилитации пациентов, снижение послеоперационных рисков.

Александр Линкевич:

На базе урологии выполняемые оперативные вмешательства в подавляющем большинстве – это около 80 % – представлены именно лапароскопическими методами при различных патологиях со стороны органов мочеполовой системы. Этому уделяется большое внимание.

Егор Боровик, заместитель главного врача по хирургической помощи Минской областной клинической больницы:

У нас, конечно, уникальные два хирургических отделения. Опять же, уникальны они тем, что представлены великолепными специалистами. Это прекрасный симбиоз урологического отделения и кафедры урологии и нефрологии БелМАПО.

На днях в больнице прошла редкая комбинированная операция. Первым пациентом стал житель Березино Геннадий Слабко. У него были обнаружены две проблемы, требующие нескольких вмешательств. Раньше в таких случаях больные оперировались в несколько этапов. Но, благодаря опыту и навыкам специалистов, а также наличию необходимого инструментария, бригаде хирургов удалось решить две задачи одновременно.

Егор Боровик:

Совместно с урологами мы, хирурги, произвели вот эту вот операцию. То есть за одно оперативное вмешательство мы избавили пациента от двух заболеваний. Соответственно, ему не надо будет второй раз ложиться на операционный стол. Комбинированное количество комбинированной патологии на сегодня растет. С учетом малой травматизации – сами по себе они называются симультанные операции – это не ноу-хау, положа руку на сердце, но, в то же время, далеко не всегда принимается решение в пользу их применения. Для этого, конечно, надо желание – раз. Умение – два. Ну и, наличие соответствующего дорогостоящего высокотехнологичного оборудования. Когда это все есть, и желание есть, и пациент тоже на это смотрит с положительной стороны, а они практически всегда оценивают этот вариант лечения, то получается очень хороший результат.

Всего за два часа с помощью малоинвазивного способа все удалось. Подобные операции – редкость не только для Беларуси. В целом в мировой практике они используются нечасто.Пациент признается, новый метод лечения ему понравился. Чувствует себя прекрасно. Даже в первые сутки после вмешательства мог самостоятельно передвигаться по палате. Болевой синдром минимальный – уже готовится к выписке.

Геннадий Слабко:

Я сюда когда обратился, обнаружили врачи, квалификации у них хорошие, грыжу. Поэтому, так сказать, я просил, но такие операции еще, говорят, не делают. Согласились сделать. Слава богу, благодаря, так сказать, им, не надо мне еще раз. Поэтому большое спасибо, низкий поклон этим врачам и их квалификации! Это любой, каждый из нас, которому сделают, скажет эти слова благодарности.

И это отнюдь не единственный случай уникальных операций. Сейчас в операционной работает врач-уролог Дмитрий Тарендь. Ситуация непростая, но все под контролем.