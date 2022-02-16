Новости Беларуси. Новый кабинет компьютерной томографии открыли в Минской областной больнице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он разместился на первом этаже. Пропускная способность нового оборудования составляет до 80 человек в день. С помощью компьютерной томографии диагноз можно поставить всего за пару минут. Это позволит улучшить помощь пациентам и при необходимости сделать КТ отдельного органа. Для работы на новом оборудовании специалисты больницы прошли дополнительное обучение.

Александр Линкевич, главный врач Минской областной клинической больницы:

Ведущий метод диагностики, помимо лабораторных видов диагностики, в случае с коронавирусной инфекцией – это выполнение КТ грудной клетки для диагностирования либо исключения пневмонии коронавирусной. Новая машина с учетом ее возможностей позволяет эти исследования выполнять гораздо быстрее, чем те аппараты, которые у нас сейчас имеются, и, кроме того, выполнять их с гораздо меньшей лучевой нагрузкой для пациента.

Виталий Римашевский, заведующий кабинетом компьютерной томографии Минской областной клинической больницы:

Имеющееся оборудование, которое у нас было до сегодняшнего дня, не могло на достаточно высоком уровне обеспечивать визуализацию структур сердца. У нас не было возможности подавлять артефакты от имплантов, от стентов. Все эти плюсы есть в новом томографе.