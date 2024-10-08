Какие уникальные операции проводят в Минской областной клинической больнице – узнали у врачей
В Минской области вопросам здравоохранения – особое внимание. В регионе улучшают качество помощи, применяют новые технологии на практике. Только за прошлый год Минщина пополнилась пятью современными медицинскими объектами. И этот год не исключение. Какие уникальные операции проводят врачи и как модернизируют объекты? Узнали в программе «Центральный регион» на СТВ.
В больнице операции малоинвазивным способом – это распространенная практика. Так называемую хирургию одного дня здесь используют в более 70 процентах случаев. Такие вмешательства имеют высокую эффективность и не требуют долгого восстановления.
Врачи Минской областной клинической больницы постоянно осваивают новые для себя направления. Нейрохирургия, эндоскопия, колопроктология и микрохирургия – и это не весь список редких вмешательств. Урологическое отделение – профильное направление.
Александр Линкевич, главный врач Минской областной клинической больницы:
Наша урологическая служба также достаточно широко известна в республике. Пациенты со всех регионов стремятся к нам попасть.
Несколько лет назад в больнице открыли новый блок урологического отделения. Оборудование, которое записывает операции в режиме 4К, позволяет не только более качественно оказывать медицинскую помощь, но и наработанные материалы использовать в обучении специалистов.
Часто перед хирургами стоят непростые задачи. Особенно, что касается нейрохирургии, которая требует ювелирной точности движений. В Минской областной больнице это направление – одно из ключевых. Еще из обновлений – недавно в больнице открылся ангиографический кабинет, в котором проводят комплекс внутрисосудистых вмешательств. Операции по нарушению ритма, установка электрокардиостимуляторов, коррекция тахиаритмий – огромный спектр помощи.
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