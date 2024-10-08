Какие уникальные операции проводят в Минской областной клинической больнице – узнали у врачей

В Минской области вопросам здравоохранения – особое внимание. В регионе улучшают качество помощи, применяют новые технологии на практике. Только за прошлый год Минщина пополнилась пятью современными медицинскими объектами. И этот год не исключение. Какие уникальные операции проводят врачи и как модернизируют объекты? Узнали в программе «Центральный регион» на СТВ.

В больнице операции малоинвазивным способом – это распространенная практика. Так называемую хирургию одного дня здесь используют в более 70 процентах случаев. Такие вмешательства имеют высокую эффективность и не требуют долгого восстановления.