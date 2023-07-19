Гирудотерапия, или лечение пиявками. Как сами врачи оценивают данный метод?

Минская областная клиническая больница – здесь 24/7 оказывается высококачественная помощь. Около 300 врачей и тысячи спасенных жизней. Эндоскопия, кардио- и нейрохирургия. Сколько операций здесь проводят в год и какие новые технологии применяют на практике, узнаем в программе «Центральный регион» на СТВ.

На базе больницы работает необычный центр с восточным колоритом. Здесь в трех процедурных кабинетах проводят реабилитацию. Лечение с китайским акцентом по непривычным для многих жителей региона методикам.

Татьяна Мурзина, заведующая отделением медицинской реабилитации Минской областной клинической больницы:

В нашем центре используем следующие виды лечения. Это классическое иглоукалывание, аурикулярная рефлексотерапия, когда мы используем для рефлексотерапии ухо. Карбокситерапия, ударно-волновая терапия, дю-терапия. На базе нашей Минской областной клинической больницы, именно отделение реабилитации, располагается кафедра рефлексотерапии, мануальной терапии и массажа. Поэтому данный вид процедур тоже могут получить пациенты, находящиеся на стационарном лечении в Минской областной клинической больнице. В подавляющем большинстве случаев мы видим положительный эффект. Я хотела бы отметить, что методы, применяемые здесь, у нас, служат не только методами лечения непосредственно заболевания или обострения хронического заболевания. Это во многом методы, которые могут применяться как профилактические методы лечения. И это очень важно понимать.

Одним из древнейших способов лечения считается гирудотерапия. Во время такой процедуры на кожу пациента помещают несколько пиявок. Когда они присасываются, ощущения похожи на укус комара: с легким покалыванием и жжением. Однако результат совсем иной.

Галина Дашкевич, врач-рефлексотерапевт отделения медицинской реабилитации Минской областной клинической больницы:

Лечебное действие данного метода основано на выделении пиявками большого количества биологически активных веществ, которые при укусе оказывают положительное влияние на организм. В частности оказывают обезболивающее действие, иммуностимулирующее, тромболитическое. Способствуют рассасыванию тромбов, препятствуют тромбообразованию, нормализуют артериальное давление, снижают повышенное. Нормализуют сниженное артериальное давление. Бактерии со статическим действием, то есть препятствуют росту бактерий, улучшают лимфоток, улучшают венозный отток.

Одна из популярных процедур – карбокситерапия. Простым языком – это лечение уколами. В разные части тела вводят чистый медицинский углекислый газ. Благодаря этому расширяются микрососуды и происходит приток кислорода и питательных веществ.

У нас здесь такие доктора, что я много чего попробовала. Потому что это очень эффективно, профессионалы работают. Хорошие такие у них качества человеческие. Очень приятно сюда приходить. Нужно обязательно обращать внимание на свое здоровье. И очень хороший, его народная медицина принимает, способ лечения пиявками. Вроде как все натурпродукт, все ее вещества входят в кровь, разжижение идет. Для организма хорошо при этом действие этих ферментов.

Ежегодно центр принимает около 2 500 пациентов, специалисты выполняют более 15 тысяч процедур. Чаще всего по направлению врача сюда приходят пациенты Минской областной клинической больницы. Хотя нередко в гости заглядывают и сами жители Поднебесной. А еще дружескую поддержку оказывают коллеги из Китая.

Татьяна Мурзина:

Наша больница вообще очень плотно взаимодействует с китайскими коллегами. Нами подписан уже второй раунд соглашения, он подписан где-то полгода назад, о сотрудничестве между Минской областной клинической больницей и 3-й аффилированной клиникой города Ханчжоу. Хочется сказать, что наше взаимодействие не прекращалось даже в ковидный период. Мы перешли на онлайн-общение. Нами было проведено несколько онлайн-конференций, налажено онлайн-консультирование пациентов. То есть мы находимся в непосредственной связи в любое время дня и ночи.

Каждый год больница технически дооснащается. Недавно здесь появился ангиографический кабинет. Это комплекс внутрисосудистых вмешательств. Ангиография является одной из самых информативных и позволяет изучить сосуды любого участка организма. Например, сердца, головы, конечностей. На очереди еще один современный аппарат МРТ. Это достаточно специализированный метод исследования. На него направляют тогда, когда информации недостаточно, и нужна более детальная картинка заболевания.