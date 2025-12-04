В Бресте открыли музей, посвященный зубру! Здесь собрано около 250 уникальных экспонатов

Уникальный музей, посвященный зубру открыт в Бресте. Событие приурочили к 86-й годовщине со дня образования Брестской области, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ. Зубр – сильное и благородное животное, которое является символом Беларуси. В его повадках нет агрессии, но читается мощь и способность постоять за себя и своих. И это созвучно с характером самих белорусов. Идея собрать коллекцию фигурок величественного животного, изображенного на флаге области, возникла около пяти лет назад. Она нашла широкий отклик: сейчас в фондах музея около 250 экспонатов. О том, как собирали экспозицию – Диана Головач.

Вот он – один из символов Беларуси. Мощный, спокойный, прошедший через века. Зубр – хозяин древних пущ, стал хранителем национального духа. И сегодня у этого символа появился свой дом. В Бресте открылся первый в стране тематический музей.

Здесь собрано около 250 уникальных фигурок. При этом ни одна не повторяется. Это по-настоящему народная экспозиция: большая часть коллекции – подарки от мастеров со всей Брестчины.

Алексей Митюков, директор Брестского областного краеведческого музея:

Это зубр, который был создан мастерами Лунинецкого района. Он создан из мореного дуба. Самая дорогая, самая уникальная древесина и очень сложная в обработке. Кроме того, для производства экспонатов использовался и металл, как черный, так и цветной. Фарфор, фаянс, стекло, солома и даже пластилин. Музей этот будет пополняться новыми экспонатами. И, в общем-то, будет, я думаю, одной из визитных карточек Брестской области. Идея создания музея логична и глубока. Ведь зубр – это не только сила природы, но и живая достопримечательность. В белорусских лесах живет почти 3000 этих гигантов – четверть мировой популяции.

Петр Пархомчик, председатель Брестского облисполкома:

Сейчас ведем очень серьезную перезагрузку в сфере туризма. Мы видим, что мы сделали и у нас неплохой результат. Но, в любом случае, оценивая ситуацию видим, что мы еще не все сделали и здесь можно серьезно добавить. Поэтому, отрабатываются сейчас разные туристические схемы, по которым можно было бы больше рассказать. Очень много исторических мест, которые были бы интересны туристам. Мы сейчас очертим эти маршруты, которые будут затрагивать всю Брестскую область.

И чтобы даже самый юный белорус понял, почему именно зубр стал символом всей страны, на Брестчине создали проморолик. Здесь исполин предстает не просто зверем, а сказочным великаном-хранителем.