«Со школы хотелось быть врачом». В Минске посвящают в профессию работников сферы здравоохранения

Новости Беларуси. Минская областная больница приняла в свой дружный коллектив более 60 молодых специалистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 10 октября они торжественно прошли церемонию посвящения в профессию.

Чествование молодых специалистов-медиков прошло в музее Великой Отечественной войны, где особенно чувствуется связь поколений. Среди новоиспеченных специалистов врачи-реаниматологи, неврологи, терапевты и медицинские сестры. Они уже стали частью большой семьи и познакомились со спецификой своей работы.

Богдан Кириленко, врач-хирург Минской областной клинической больницы:

Со школы хотелось быть врачом-хирургом и все. Почему Минская областная? Потому что большая больница специализированная, очень много отделений, замечательные врачи, замечательные кафедры хирургические. Профессора, доценты, заведующие, врачи отделений. Все высококвалифицированные специалисты. Поэтому безумно сильно хотелось пойти работать именно сюда.

Александр Линкевич, главный врач Минской областной клинической больницы:

Идея этого мероприятия заключается в том, чтобы молодые специалисты понимали, куда они пришли, чем знаменито, чем богато наше учреждение здравоохранения, Минская областная клиническая больница. Чтобы у них формировалось чувство ответственности за то дело, которое они выбрали однажды в своей жизни. Здравоохранение и медицина – это мероприятия, которые человек должен выбирать сердцем, душой. И если специальность выбрана по принуждению или по каким-либо другим соображениям, то, как правило, такие люди у нас не задерживаются.