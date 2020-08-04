Проект «Сделано»

Страна, которой есть что показать.

Совместный проект белорусских телеканалов «Сделано». В нем – лучшие достижения Беларуси за годы суверенитета.



Авторы пройдутся по всем ключевым отраслям промышленности. Покажут разные сферы, которые все вместе формируют общую картину мирной, стабильной и комфортной жизни каждого из нас. Общество, политика, экономика. Мы расскажем, а заодно и покажем, что и в каких уголках страны уже реализовано. И какой – не только экономический – эффект это дает (подробнее о проекте здесь).



Еженедельно – три выпуска. Расскажем обо всем все вместе в проекте «Сделано».