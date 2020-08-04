Прямой эфир

Проект «Сделано»

Страна, которой есть что показать.

Совместный проект белорусских телеканалов «Сделано». В нем – лучшие достижения Беларуси за годы суверенитета.

Авторы пройдутся по всем ключевым отраслям промышленности. Покажут разные сферы, которые все вместе формируют общую картину мирной, стабильной и комфортной жизни каждого из нас. Общество, политика, экономика. Мы расскажем, а заодно и покажем, что и в каких уголках страны уже реализовано. И какой – не только экономический – эффект это дает (подробнее о проекте здесь).

Еженедельно – три выпуска. Расскажем обо всем все вместе в проекте «Сделано». 

Сюжеты проекта

По утрам «кодит», а потом заготавливает сено для лошадей. История айтишника, который уехал с семьёй в деревню
04 августа 2020 19:40

По утрам «кодит», а потом заготавливает сено для лошадей. История айтишника, который уехал с семьёй в деревню

По некоторой продукции на равных с европейскими гигантами. Какие виды древесины производят на заводе в Мостах?
04 августа 2020 19:33

По некоторой продукции на равных с европейскими гигантами. Какие виды древесины производят на заводе в Мостах?

«Мы даже сделали больше». Как реанимировали убыточное предприятие по обработке древесины в Речице
04 августа 2020 19:27

«Мы даже сделали больше». Как реанимировали убыточное предприятие по обработке древесины в Речице

Даже щепу и опилки отправляют на экспорт. Как перерабатывают лес в гомельском лесхозе, а потом фурами продают в Европу
04 августа 2020 19:20

Даже щепу и опилки отправляют на экспорт. Как перерабатывают лес в гомельском лесхозе, а потом фурами продают в Европу

По самым строгим стандартам экологической безопасности. Какую продукцию выпускает крупнейший белорусский производитель мебели
04 августа 2020 19:04

По самым строгим стандартам экологической безопасности. Какую продукцию выпускает крупнейший белорусский производитель мебели

«Сегодня отрасль уже не узнать». Как перезагружали деревообработку Беларуси и в какие страны продают нашу продукцию
04 августа 2020 18:50

«Сегодня отрасль уже не узнать». Как перезагружали деревообработку Беларуси и в какие страны продают нашу продукцию

«Выходим на европейские рынки». Какую прибыль приносит продажа белорусских пеллет?
04 августа 2020 17:41

«Выходим на европейские рынки». Какую прибыль приносит продажа белорусских пеллет?

«Беллесбумпром»: мы видим, как развивается экспорт. С 2014 года он удвоился
04 августа 2020 13:01

«Беллесбумпром»: мы видим, как развивается экспорт. С 2014 года он удвоился

Со стильным дизайном и даже с эффектом старины. Показываем, какую мебель производит «Молодечномебель»
04 августа 2020 12:48

Со стильным дизайном и даже с эффектом старины. Показываем, какую мебель производит «Молодечномебель»

Основатель EPAM об IT-услугах: «Мы можем помочь компаниям, которые этого делать не умеют»
03 августа 2020 19:18

Основатель EPAM об IT-услугах: «Мы можем помочь компаниям, которые этого делать не умеют»

«Я своими руками, как умел, вас создавал». С чего начиналось развитие IT-технологий в Беларуси
03 августа 2020 19:18

«Я своими руками, как умел, вас создавал». С чего начиналось развитие IT-технологий в Беларуси

«Можно услышать голос Молотова, который передаёт о начале войны». Как изменились школьные учебники в Беларуси
03 августа 2020 19:16

«Можно услышать голос Молотова, который передаёт о начале войны». Как изменились школьные учебники в Беларуси