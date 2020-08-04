По самым строгим стандартам экологической безопасности. Какую продукцию выпускает крупнейший белорусский производитель мебели

Установка новейшего оборудования увеличит объемы выпуска мебели в три раза. 200 тысяч изделий в год. Это высокие технологии.

Александр Ильницкий, гендиректор деревообрабатывающего предприятия:

10, а скорее 15 лет назад «Ивацевичдрев» представлял собой морально и физически устаревшее предприятие со старыми технологиями. Это был один из последних цехов и производств в Беларуси, где выпускали ДСП.

В 2006 году было принято решение здесь, в Ивацевичах, в том числе с участием главы государства, решение о коренной модернизации деревообрабатывающей отрасли Республики Беларусь. «Ивацевичдрев» был флагманом в этом процессе и первым вступил в этап модернизации и завершил ее путем строительства нового завода по производству древесно-стружечных плит, основанного на самых последних технологиях.