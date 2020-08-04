По самым строгим стандартам экологической безопасности. Какую продукцию выпускает крупнейший белорусский производитель мебели

Новости Беларуси. Ивацевичи. Крупнейший белорусский производитель. Новейшая история предприятия пишется именно в эти дни, рассказали в проекте «Сделано».
Новости Беларуси. Ивацевичи. Крупнейший белорусский производитель. Новейшая история предприятия пишется именно в эти дни, рассказали в проекте «Сделано».
Установка новейшего оборудования увеличит объемы выпуска мебели в три раза. 200 тысяч изделий в год. Это высокие технологии.
Александр Ильницкий, гендиректор деревообрабатывающего предприятия:
10, а скорее 15 лет назад «Ивацевичдрев» представлял собой морально и физически устаревшее предприятие со старыми технологиями. Это был один из последних цехов и производств в Беларуси, где выпускали ДСП.
В 2006 году было принято решение здесь, в Ивацевичах, в том числе с участием главы государства, решение о коренной модернизации деревообрабатывающей отрасли Республики Беларусь. «Ивацевичдрев» был флагманом в этом процессе и первым вступил в этап модернизации и завершил ее путем строительства нового завода по производству древесно-стружечных плит, основанного на самых последних технологиях.
Спрос рождает предложение. Решение нарастить мощности принято с учетом роста заказов. Исходный материал – у предприятия собственного производства. Есть возможность делать плиты для мебели с уникальными декором и тиснением.
Александр Ильницкий:
После завершения строительства завода ДСП мы приступили к тому, чтобы организовать у себя вертикально интегрированную компанию – от валки древесины до производства конечного продукта, то есть мебели.
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Выгодная особенность ивацевичской мебели – не только цена, но и экологичность.
Сегодня это единственное предприятие в Беларуси, которое полностью перешло на выпуск ламинированных плит с пониженным содержанием формальдегида. А это один из самых строгих мировых стандартов экологической безопасности.
Михаил Касько, председатель концерна «Беллесбумпром»:
Приняты нами решения для того, чтобы развивать там мебельный кластер. Установили оборудование. Там же, в Ивацевичах, будет со временем производство мебельной кромки. И мы в этот же кластер привлекли крупнейшего европейского производителя мягкой мебели.
Из общего объема мебели 57 % идет на внешние рынки. Основные направления экспорта – Польша, Латвия, Канада, США, Казахстан, Россия, Чехия, Монголия и другие.
Александр Ильницкий:
Это развитие экспортного потенциала нашей компании. «Ивацевичдрев» ставит перед собой целью сотрудничество с большими закупщиками, транснациональными компаниями, ритейлерами.
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Здесь уже задумана реализация и новых инвестпроектов. Это будет создание комплектующих и материалов для мебельного производства.