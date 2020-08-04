По утрам «кодит», а потом заготавливает сено для лошадей. История айтишника, который уехал с семьёй в деревню

Новости Беларуси. Шесть лет назад программист Георгий Новик решил не то что прописку поменять, буквально свой образ жизни, рассказали в проекте «Сделано».

Мужчина всегда мечтал о доме где-нибудь подальше от мегаполиса. Работа планам не мешала. «За» была и супруга Ирина, ведь давно хотела разводить лошадей.

Все сошлось. Виды столичных проспектов сменились живописными лесами и полями. Сегодня в маленькой деревне Улесье, в двух часах езды от Минска, кипит масштабная стройка родового поместья семьи Новик.

Георгий Новик, IT-специалист:

Мы искали эту землю долго. Здесь нам пришлось по душе, потому что здесь хорошее сочетание леса и поля. Это почти 70 гектаров. Во многом это определяет то, как мы ведём хозяйство. Для лошадей нужно пастбище. Сейчас у нас лошади в свободном выпасе на почти 20 гектарах. А на остальных землях у нас сенокосы, в этом году попробовали вырастить рожь.

Утро айтишника в деревне начинается с восходом солнца. Пока все спят – Георгий «кодит». Подключает ботов для техподдержки, сервисов автоматического прозвона.

На работу за компьютером уходит до восьми часов. Деньги на строительство нужны немалые. Но и сено для лошадей само себя не заготовит. Приходится успевать везде.

Георгий Новик:

Было немножко страшновато, такого опыта удалёнки у меня ещё не было, было авантюрно так. Если говорить про переезд в деревню, то разработка позволяет переехать более мягко, потому что можно сохранить доход прежний, с другими специальностями это сложно. Ключевой момент – это интернет. Но он решается: пришлось выдумать антенну на основе спутниковой антенны. В общем, программисту не очень много надо для работы, и здесь, когда у тебя свой дом, ты можешь любые условия создать.

Вдали от крупного города семья Новик уверяет – жить даже выгодно. В любом уголке Беларуси доступна медицина, автолавка и почта. Половину продуктов вообще можно вырастить самим. Так что все заработанные деньги в основном уходят на проекты. Планы грандиозные – построить экопоселение.

Георгий Новик:

Для Беларуси перспективно, на мой взгляд, IT и земледелие. Мне не очень понятно, как будет эта отрасль развиваться в мировом масштабе, но определённые изменения в инструментах происходят. В текущей работе я переключаю весь трафик с операторов на искусственный интеллект, на автоматические звонки. Будут существенные изменения и в отрасли с точки зрения программистов.

Как показывает практика, белорусские программисты давно не стремятся уехать за рубеж, а предпочитают работать здесь. Оперативное внедрение цифровых технологий в экономику и социальную сферу Беларуси – сегодня главный ориентир государства. Задать тон по многим современным направлениям в первую очередь должна столица.