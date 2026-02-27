Правительство Литвы утвердило обновлённую стратегию нацбезопасности

Правительство Литвы утвердило обновленную стратегию нацбезопасности. Об этом сообщили в пресс-службе литовского кабмина. Основной акцент в документе сделан на подготовке к обороне в случае военной агрессии и, следовательно, основная его цель – укрепление армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению литовских властей, в ближайшие годы существует гипотетическая угроза нападения на НАТО со стороны России, которую вместе с рядом других государств республика считает своим главным потенциальным противником. В связи с этим надежная оборона и вооруженные силы провозглашены главной опорой страны, а их укрепление – важнейшей целью. В рамках стратегии закреплено обязательство довести долю военных расходов до 5-6 % ВВП к 2030 году.